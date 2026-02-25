G TUNE¡¢¡ØThe First Descendant¡Ù¿ä¾©¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÈÎÇä³«»Ï
¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ï2·î25Æü¡¢¥Í¥¯¥½¥ó¤Î¶¨ÎÏ·¿¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¡ÖThe First Descendant¡Ê¥¶¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ç¥£¥»¥ó¥À¥ó¥È¡Ë¡×¤ò²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢G TUNE¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿ä¾©¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ñ¥½¥³¥ó5µ¡¼ï¤òÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ØThe First Descendant¡Ù¿ä¾©¥Ñ¥½¥³¥óÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸
¡û¡ÖThe First Descendant¡×¤È¤Ï
¡ÖThe First Descendant¤Ï¡¢TPS¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈRPG¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¼¡À¤Âå¥ë¡¼¥¿¥·¥å¡¼¥¿¡¼¥²¡¼¥à¡£
Unreal Engine 5¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤¿¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢µðÂç¥Ü¥¹¤ËÄ©¤à¶¨ÎÏ¡ÊCO-OP¡Ë¥×¥ì¥¤¤¬ÆÃÄ§¡£Æ±¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï±ÇÁüÉ½¸½¤ÈÀïÆ®±é½Ð¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÀÇ½¤¬¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ûÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ï5µ¡¼ï
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ï°Ê²¼¤Î5µ¡¼ï¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿ä¾©Æ°ºîÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ç²÷Å¬¤Ê¥×¥ì¥¤ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¡ÖG TUNE DG-I7G60¡×
¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¡ÖG TUNE DG-I7G70¡×
¥Î¡¼¥ÈPC¡ÖG TUNE P5-I7G60BK-C¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×
¥Î¡¼¥ÈPC¡ÖG TUNE P5-I7G60WT-C¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡×
¥Î¡¼¥ÈPC¡ÖG TUNE P5-I7G60RD-C¡Ê¥ì¥Ã¥É¡Ë¡×
¾åµ¤Îµ¡¼ï¤ÎÀµ¼°¤ÊÀ½ÉÊÌ¾¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡ÊThe First Descendant¿ä¾©PC¹ØÆþÆÃÅµÉÕÂ°¡Ë¤¬ÉÕµ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖG TUNE DG-I7G60¡×¤ÏCPU¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i7 ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼ 14700F¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤ÆNVIDIA GeForce RTX 5060¡¢¥á¥â¥ê16GB (8GB¡ß2 / ¥Ç¥å¥¢¥ë¥Á¥ã¥Í¥ë)¡¢1TB¤ÎM.2 SSD¤òÅëºÜ¤·¡¢31Ëü9800±ß¤«¤é¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£
G TUNE DG¥·¥ê¡¼¥º
¡ÖG TUNE P5-I7G60BK-C¡×¤ÏCPU¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i7-13620H ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤ÆNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU¡¢¥á¥â¥ê32GB (16GB¡ß2 / ¥Ç¥å¥¢¥ë¥Á¥ã¥Í¥ë)¡¢1TB¤ÎM.2 SSD¤òÅëºÜ¤·¡¢33Ëü9700¤¨¤ó¤«¤é¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£
G TUNE DG¥·¥ê¡¼¥º
