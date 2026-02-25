¡Ö¥é¥¤¥Õ ¥¤¥º ¥¹¥È¥ì¥ó¥¸ ¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡×ÆüËÜ¸ìÈÇ¥²ー¥à¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤¬¸ø³«¡ª ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¥¯¥í¥¨¤ÎÊª¸ì¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø
¡Ú¥é¥¤¥Õ ¥¤¥º ¥¹¥È¥ì¥ó¥¸ ¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡Û 3·î27Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§7,480±ß
Life is Strange: Reunion (C) SQUARE ENIX. Developed by Idol Minds, LLC. dba Deck Nine Games. All Rights Reserved.
¡¡¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï2·î25Æü¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Xbox Series X|S/PC¡ÊSteam¡ËÍÑ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ö¥é¥¤¥Õ ¥¤¥º ¥¹¥È¥ì¥ó¥¸ ¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡×¤ÎÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¥²ー¥à¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥¤¥Õ ¥¤¥º ¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡×¥·¥êー¥º¤ÎºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë¡Ö¥é¥¤¥Õ ¥¤¥º ¥¹¥È¥ì¥ó¥¸ ¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡×¡£°ìºîÌÜ¤«¤éÂ³¤¯¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊCV¡§¤¿¤Ê¤«µ×Èþ¤µ¤ó¡Ë¤È¥¯¥í¥¨¡ÊCV¡§Lynn¤µ¤ó¡Ë¤ÎÊª¸ì¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢º£²ó¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï2¿Í¤¬Ææ¤Î¸¸³Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥é¥¤¥Õ ¥¤¥º ¥¹¥È¥ì¥ó¥¸ ¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡×¤Ï3·î27ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤ª¤è¤Ó¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¡Ø¥é¥¤¥Õ ¥¤¥º ¥¹¥È¥ì¥ó¥¸ ¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡ÙÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¥²ー¥à¥×¥ì¥¤Æ°²è¡Û
