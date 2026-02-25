¥³¥Ù¥ë¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¡ÖÀ¸À®AI PoC»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
¥³¥Ù¥ë¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï2·î25Æü¡¢¡ÖÀ¸À®AI PoC»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¼Â¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿PoC(³µÇ°¼Â¾Ú)¤Ë¤è¤ê¡¢À¸À®AI¤¬¶ÈÌ³¤ËÍ¿¤¨¤ë¸ú²Ì¤äÆ³Æþ»þ¤Î²ÝÂê¤òÃ»´ü´Ö¤ÇÌÀ³Î²½¤·¡¢Åê»ñÈ½ÃÇ¤äËÜ³ÊÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢°ìÉô¤Î¸ÜµÒ¤òÂÐ¾Ý¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Äó¶¡ÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤¿¤¿¤áÆ±Æü¤«¤éÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡û¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³µÍ×
¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥ÞÀßÄê¤«¤é·ë²ÌÊó¹ð¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÀìÌçµ»½Ñ¼Ô¤¬È¼Áö¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¡¢À¸À®AI¤Î³èÍÑ²ÄÇ½À¤È´üÂÔ¸ú²Ì¤òÌó2¡Á3¥«·î¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëAWS(Amzon Web Services)¤äMicrosoft Azure¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¾å¤Ë¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä¿×Â®¤Ë¸¡¾Ú´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¡£¾®¤µ¤¯»î¤·¡¢À®²Ì¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø¿Ê¤á¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£
¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³µÍ×
RAG(¸¡º÷³ÈÄ¥À¸À®)¹½ÃÛ¤äÀ¸À®AIÏ¢·È¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬ÂÐ±þ¤·¡¢PoC»Ù±ç¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¼ÂºÝ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ä¶ÈÌ³²ÝÂê¤òÍÑ¤¤¤¿¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¡¢À¸À®AI¤¬³èÍÑ¤Ç¤¤ëÎÎ°è¤È´üÂÔ¸ú²Ì¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÈÌ³²ÝÂê¤ä¥Ç¡¼¥¿´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥ÞÀßÄê¤«¤é¸¡¾Ú¡¦Êó¹ð¤Þ¤Ç¤òÃ»¤¤¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ë¿Ê¤á¤ë¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë·¿¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¿ä¿Ê¤·¡¢´ûÂ¸´Ä¶¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÃ»´ü´Ö¡¦Äã¥³¥¹¥È¤Ç°ÂÁ´¤Ë¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÜ³ÊÆ³ÆþÁ°¤Ë¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÀ®¸ù¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ERP(Enterprise Resource Planning)¤äPLM(Product Lifecycle Management)¡¢MES(Manufacturing Execution System)¡¢IoT¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥Ç¡¼¥¿´ðÈ×¤Þ¤Ç¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¸ÜµÒ¤È¤È¤â¤ËAIÆ³Æþ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢RAGÎÎ°è¤Ç¤Î»Ù±ç¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¤ò¹¤²¡¢º£¸å¤Ï¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¤ä¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ëAI¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¸À®AIÎÎ°è¤Ø¤â»Ù±ç¤ò¹¤²¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¤ò¤µ¤é¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£
