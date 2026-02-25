¹â¹»À¸È¯ÁÛ¤¬Å¹Æ¬¤òºÌ¤ëÃÏ»ºÃÏ¾Ã¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÊÛÅö¡ª¥¦¥¸¥¨¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤È¶«¥Ü¡¼¥Îµ¤Àç¾Â¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÊÛÅö¡×
µÜ¾ë¸©Æâ¤Î¥¦¥¸¥¨¥¹¡¼¥Ñ¡¼31Å¹ÊÞ¤È¥¯¥ê¥¨¤ß¤¦¤é2Å¹ÊÞ¤Ç¡¢2026Ç¯2·î25Æü¤«¤é¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡ª¤È¶«¥Ü¡¼¥Î¡ª¡ªµ¤Àç¾Â¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÊÛÅö¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µÜ¾ë¸©¼çºÅ¡Ö¹â¹»À¸ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ªÊÛÅö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ÎÍ¥½¨¾ÞºîÉÊ¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÅ¹Æ¬¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëÃíÌÜ´ë²è¤Ç¤¹¡£
µ¤Àç¾Â¤Î¿©ºà¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê°ìÀÞ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¥¦¥¸¥¨¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡ª¤È¶«¥Ü¡¼¥Î¡ª¡ªµ¤Àç¾Â¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÊÛÅö¡×
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î25ÆüÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§µÜ¾ë¸©Æâ¥¦¥¸¥¨¥¹¡¼¥Ñ¡¼31Å¹ÊÞ¡¢¥¯¥ê¥¨¤ß¤¦¤é2Å¹ÊÞÈÎÇä²Á³Ê¡§700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÈÎÇä·ÁÂÖ¡§´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä
µÜ¾ë¸©¼çºÅ¡Ö¹â¹»À¸ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ªÊÛÅö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤¬ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÊÛÅö¤ò¹Í°Æ¤·¡¢¸©»º¿©ºà¤Î³èÍÑ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶¥¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Æ±¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¹â¹»À¸¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤ÏµÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â¹âÅù³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿Í¥½¨¾ÞºîÉÊ¤Ç¡¢ÃÏ°è¿©Ê¸²½¤È¼¡À¤Âå¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤Ä¤Ê¤°¼ÂÁ©Îã¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡ß¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹½À®
¹Í°Æ¡§µÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â¹âÅù³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¼ç¿©¡§¤ï¤«¤á¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤ÀÀ¸ÃÏ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥¶¼çºÚ¡§¤ß¤½¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤È¥Ð¥¸¥ë¤¬¹á¤ë¥«¥Ä¥ª¤ÎÆùÃÄ»ÒÉûºÚ¡§¥Ä¥Ê¥Þ¥èÍñ¾Æ¤¡¢¤Ò¤¸¤¤Î¥Þ¥ê¥Í¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÆþ¤ê¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¥µ¥é¥À
¼ëÀÖ¤ÎÂÊ±ß·ÁÍÆ´ï¤Ë¡¢ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¤ä¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡¢»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬±Ç¤¨¤ë²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¹¤êÉÕ¤±¤Ç¤¹¡£
¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤Î¥Á¡¼¥º¾Æ¤¤äÍÕÌîºÚ¤ÎÎÐ¤¬º¹¤·¿§¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¿©Íß¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¹½À®¡£
¤ï¤«¤áÆþ¤êÀ¸ÃÏ¤Î¥Ô¥¶¤È¥«¥Ä¥ªÆùÃÄ»Ò¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢µ¤Àç¾Â¤é¤·¤µ¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î³Ú¤·¤µ¤òÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
µû²ð¡¢ÍñÎÁÍý¡¢ÌîºÚ·ÏÉûºÚ¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥é¥ó¥Á¤ÇËþÂ´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤Æü¤Ë¤âÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤°ìÀÞ¤Ç¤¹¡£
¹â¹»À¸»²²Ã¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤ÈÎÇä²ñ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00¡Á13:00³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¯¥ê¥¨¤ß¤¦¤é¾¾ÀîÅ¹½»½ê¡§¢©988-0853 µÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â»Ô¾¾ÀîÁ°100-1
Î©¤Á¹ç¤¤ÈÎÇä²ñ¤Ç¤Ï¡¢¹Í°Æ¤·¤¿¹â¹»À¸ËÜ¿Í¤¬Çä¾ì¤ËÎ©¤Á¡¢¾¦ÉÊ¤Î¹©É×¤äÁÛ¤¤¤òÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ºî¤ê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÛÅö¤ÎÇØ·Ê¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î¿©ºà¤ä³Ø¹»¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¸ÂÄê»þ´Ö¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î¿©Ê¸²½¤È¼¡À¤Âå¤ò¤Ä¤Ê¤°¾¦ÉÊ²½¤Î°ÕµÁ
¼è¤êÁÈ¤ßÌÜÅª¡§ÃÏ¸µ¿©ºà¤Ø¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¼è¤êÁÈ¤ßÌÜÅª¡§¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤°¼ÂÁ©¤Î¾ì¤Å¤¯¤ê¼è¤êÁÈ¤ßÌÜÅª¡§¿©¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤Å¤¯¤ê
¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼õ¾Þºî¤¬Çä¾ì¤ËÊÂ¤ÖÎ®¤ì¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤Î³Ø¤Ó¤òÃÏ°è¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
Çã¤¤Êª¤ÎÃæ¤ÇÃÏ¸µ¿©ºà¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ø¤Î°¦Ãå¤ò°é¤Æ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤È¡Ö¥Ü¡¼¥Î¡ª¡×¤¬Æ±»þ¤Ë¹¤¬¤ë¡¢²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ªÊÛÅö´ë²è¡£
¹â¹»À¸¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¿©ºà¤ò¼ê·Ú¤ËÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤Æü¤ä¡¢ÏÃÂêÀ¤Î¤¢¤ë¥é¥ó¥Á¤òÁª¤Ó¤¿¤¤Æü¤Ë¤âÃíÌÜ¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡ù
¹â¹»À¸È¯ÁÛ¤¬Å¹Æ¬¤òºÌ¤ëÃÏ»ºÃÏ¾Ã¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÊÛÅö¡ª¥¦¥¸¥¨¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤È¶«¥Ü¡¼¥Îµ¤Àç¾Â¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÊÛÅö¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¤¦¤Þ¤¤¡ª¤È¶«¥Ü¡¼¥Î¡ª¡ªµ¤Àç¾Â¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÊÛÅö¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©
ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
Q. ¤É¤³¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
µÜ¾ë¸©Æâ¤Î¥¦¥¸¥¨¥¹¡¼¥Ñ¡¼31Å¹ÊÞ¤È¥¯¥ê¥¨¤ß¤¦¤é2Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Q. ÈÎÇä³«»ÏÆü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
2026Ç¯2·î25Æü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤Ç¤¹¡£
Q. ¹â¹»À¸¤¬»²²Ã¤¹¤ëÈÎÇä²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00¡Á13:00¤Ë¥¯¥ê¥¨¤ß¤¦¤é¾¾ÀîÅ¹¤ÇÎ©¤Á¹ç¤¤ÈÎÇä²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
