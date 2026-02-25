¤·¤Ã¤È¤êÀ¸ÃÏ¤ÈÇ»¸ü¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤È¤í¤±¤ë¹¬¤»¡ª¥é¥¤¥Õ¡Ö¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¾®Çþ¤Î¶¿ ¤È¤í¡Á¤êÇ»¸ü♡¤´¤Û¤¦¤Ó¥·¥ç¥³¥é¡×
¶áµ¦·÷¤Î¥é¥¤¥Õ¡Ö¾®Çþ¤Î¶¿¡×¤Ç¡¢2026Ç¯1·î26Æü¤«¤é¡Ö¤È¤í¡Á¤êÇ»¸ü♡¤´¤Û¤¦¤Ó¥·¥ç¥³¥é¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡Ö¾®Çþ¤Î¶¿¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÁ´125Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ã¤È¤êÀ¸ÃÏ¤ÈÇ»¸ü¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤´Ë«Èþ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡ù
¥é¥¤¥Õ¡Ö¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¾®Çþ¤Î¶¿ ¤È¤í¡Á¤êÇ»¸ü♡¤´¤Û¤¦¤Ó¥·¥ç¥³¥é¡×
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î26ÆüÈÎÇä²Á³Ê¡§238±ß¡ÊÀÇ¹þ257.04±ß¡ËÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¶áµ¦·÷¤Î¥é¥¤¥Õ¡Ö¾®Çþ¤Î¶¿¡×Æ³Æþ125Å¹ÊÞ´ë²è¶èÊ¬¡§¤ªµÒÍÍ»²²Ã·¿´ë²èÂè2ÃÆ
¥é¥¤¥Õ¤Ï¡¢¶áµ¦·÷¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡Ö¾®Çþ¤Î¶¿¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾®Çþ¤Î¶¿¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÕÅ¹ÊÞÆâ¤Ç¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÇä¾ì¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÏSNS¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÆÀÉ¼¤ò½¸¤á¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¤ÎËþÂ´¶¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¿·ºî¥Ñ¥ó¤¬¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤Ã¤È¤êÀ¸ÃÏ¤ÈÇ»¸ü¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÌ£¤ï¤¤Àß·×
À¸ÃÏ¤ÎÆÃÄ¹¡§¤·¤Ã¤È¤ê¡¦¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤Î¥Á¥ç¥³À¸ÃÏÀ¸ÃÏ¤Î¶ñºà¡§¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×Æþ¤êÃæ¿È¤ÎÆÃÄ¹¡§¤È¤í¡Á¤êÇ»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¥¢¥ì¥ó¥¸¡§ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤È¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤
ÃÇÌÌ¤«¤é¥Á¥ç¥³¤¬Î®¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ëÁ°¤Î´üÂÔ´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹â¤á¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
Ê´Åü¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬±Ç¤¨¡¢¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Î¼çÌò¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÂ¸ºß´¶¡£
ÄÌ¾ï¤è¤êÂ¿¤¤¿åÊ¬ÎÌ¤òÊÝ»ý¤·¤¿À¸ÃÏÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥µ¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¿©´¶¤¬Â³¤¯ÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
²¹¤á¤ë¤ÈÃæ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤è¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¤Î¹ç´Ö¤Î´Å¤¤µÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡ù
¤ªµÒÍÍ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÈ¯¤Î¾¦ÉÊ²½¥×¥í¥»¥¹
´ë²èÌ¾¡§¤ªµÒÍÍ»²²Ã·¿´ë²è Âè2ÃÆ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¼Â»Ü»þ´ü¡§2025Ç¯10·îÂè1ÃÆ¾¦ÉÊ¡§¤´¤í¤´¤íÂç³Ø¤¤¤â¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡ÊºòÇ¯9·îÈÎÇä¡Ë¾¦ÉÊ²½·èÄêÊýË¡¡§SNS¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÅêÉ¼¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°Æ¤òºÎÍÑ
º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Çä¾ìÈ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ªµÒÍÍ¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤«¤é¾¦ÉÊ²½¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»²²Ã·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
Âè1ÃÆ¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¡ÖÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤¬¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ì£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤´¤È¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ÈËþÂ´¶¤òÎ¾Î©¤·¤¿°ìÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼êÅÚ»º¥Ë¡¼¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ç¥³¹¥¤¤Î¼«Ê¬»þ´Ö¤Ë¤â¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¥·¥§¥¢¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¶áµ¦·÷¤ÇÇã¤¨¤ëº£¤Î»þ´ü¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢ÏÃÂêÀ¤Î¤¢¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥ó¡£
