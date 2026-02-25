¥«¥ê¥Ã¥µ¥¯¥Ã¹á¤Ð¤·¤µ¹¤¬¤ë¸¤ÍÑ¤´¤Û¤¦¤Ó¡ª¥É¥®¡¼¥Þ¥ó¥Ï¥ä¥·¡Ö£Ô£è£å £Ã£Ò£Õ£Î£Ã£È£Î£Ï ¤³¤ó¤¬¤ê¥é¥¹¥¯¡×
¥É¥®¡¼¥Þ¥ó¥Ï¥ä¥·¤«¤é¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤óÍÑ¤ª¤ä¤Ä¡Ö£Ô£è£å £Ã£Ò£Õ£Î£Ã£È£Î£Ï ¤³¤ó¤¬¤ê¥é¥¹¥¯¡×¤¬2026Ç¯2·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¡¼¥ÕÌ£¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¡õ¥Á¡¼¥ºÌ£¤Î2¼ïÎà¤¬Æ±»þ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢³ú¤ó¤À¤È¤¤Î²»¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿·¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¤È¤Î¤ª¤ä¤Ä»þ´Ö¤ò¡¢¥«¥ê¥Ã¡ª¥µ¥¯¥Ã¡ª¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¿©´¶¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¤ëÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡ù
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î20ÆüÍÑÅÓ¡§¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡ÊÁ´¸¤¼ïÍÑ¡Ë¸¶»º¹ñ¡§¹ñ»º¾¦ÉÊÌ¾¡§£Ô£è£å £Ã£Ò£Õ£Î£Ã£È£Î£Ï ¤³¤ó¤¬¤ê¥é¥¹¥¯
¥É¥®¡¼¥Þ¥ó¥Ï¥ä¥·¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¤Î¤è¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò·Ç¤²¤ë¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¡¦ÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢Æü¾ï¤Î¸¤ÍÑ¤ª¤ä¤Ä»Ô¾ì¤ÇÉý¹¤¤¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¿·ºî¤Ï¡¢Æ÷¤¤¡¦Ì£¡¦¿©´¶¡¦²»¤Î4Í×ÁÇ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿·¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¡É¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼Å¸³«¤È¾¦ÉÊ¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡§¥Ó¡¼¥ÕÌ£¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡§¥Ù¡¼¥³¥ó¡õ¥Á¡¼¥ºÌ£ÆâÍÆÎÌ¡§40g»²¹Í´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó
¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÏÆ©ÌÀÉôÊ¬¤«¤é¥é¥¹¥¯Î³¤¬¸«¤¨¤ëÀß·×¤Ç¡¢¹ØÆþÁ°¤Ë·Á¾õ¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
Ç»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Æü¤Ï¥Ó¡¼¥ÕÌ£¡¢¹á¤ê¤Î½Å¤Ê¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Æü¤Ï¥Ù¡¼¥³¥ó¡õ¥Á¡¼¥ºÌ£¤Èµ¤Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
Á´¸¤¼ïÍÑ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æü¡¹¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¤Î´Ö¿©¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
¥«¥ê¥Ã¡ª¥µ¥¯¥Ã¡ª¿©´¶¤òÅÁ¤¨¤ëÀß·×
¿©´¶¥¡¼¥ï¡¼¥É¡§¥«¥ê¥Ã¡ª¥µ¥¯¥Ã¡ªÁÊµá¥Ý¥¤¥ó¥È¡§²»¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¢ö¥·¥ê¡¼¥ºÌ¾¤ÎÍ³Íè¡§CRUNCH¡Ê³ú¤à²»¡Ë¡Ü¥¤¥¿¥ê¥¢¸ìÉ÷¸ìÈø¡Ö¡ÁNO¡×
³ä¤ì¤¿ÃÇÌÌ¤Îµ¤Ë¢¤¬¸«¤¨¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç»õ¤¶¤ï¤ê¤Î¤è¤¤¿©´¶¤¬Ä¾´¶Åª¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
³ú¤à²»¤ò²ÁÃÍ¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿©¤Ù¤ë¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ±é½Ð¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¤ª¤ä¤Ä»þ´Ö¤ËÈ¿±þ¤Î¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤¤»ô¤¤¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Áª¤ÖÍýÍ³¤¬ÌÀ³Î¤Ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
ÀìÍÑ¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥óÍ³Íè¤Î¹á¤Ð¤·¤µ
ÁÇºà¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡§¥é¥¹¥¯ÀìÍÑ¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥óÍ³ÍèÉ÷Ì£¤Î¼´¡§¾®Çþ¤Î¤ä¤µ¤·¤¤É÷Ì£¥·¥ê¡¼¥º°ÌÃÖ¤Å¤±¡§¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿·¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º
¤³¤ó¤¬¤ê¤·¤¿¾Æ¤¿§¤È¶Ñ°ì¤Ê¥¹¥é¥¤¥¹·Á¾õ¤¬¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤È¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¾®Çþ¤ÎÉ÷Ì£¤ò³è¤«¤·¤¿Àß·×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç»¤¤Ì£¤Î¤´¤Ï¤ó¤È¤ÏÊÌ¤Ë·Ú¤¤ËþÂ´¶¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤ª¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£
ËèÆü¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢°¦¸¤¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó»þ´Ö¤ò¼«Á³¤ËÁý¤ä¤»¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡ù
