Ìó1500·ï¤Î±þÊç¤«¤é¸¤Ç­¥¹¥¿¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ëÉ½»æ´ë²è¡ªPEPPY¡Ö¥Ú¥Ô¥¤¥«¥¿¥í¥°É½»æÊç½¸¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó·ë²ÌÈ¯É½¡×

PEPPY¤Î¡Ö¥Ú¥Ô¥¤¥«¥¿¥í¥°É½»æÊç½¸¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î·ë²Ì¤¬¡¢2026Ç¯2·î12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¤Ç¥â¥Ç¥ë¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë2026Ç¯½Õ²Æ¹æ¤Ï2·î18Æü¤ËÈ¯´©¤µ¤ì¡¢2·î²¼½Ü¤«¤éÁ´¹ñÌó8,000¸®¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç½ç¼¡ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ìó1,500·ï¤Î±þÊç¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡È¤¦¤Á¤Î»Ò¡É¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¡¢»ô¤¤¼ç»²²Ã·¿¤ÎÂç·¿´ë²è¤Ç¤¹¡ù
·ë²ÌÈ¯É½¸ø³«Æü¡§2026Ç¯2·î12Æü½Õ²Æ¹æÈ¯´©Æü¡§2026Ç¯2·î18ÆüÇÛÉÛ³«»Ï»þ´ü¡§2026Ç¯2·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡ÇÛÉÛÀè¡§Á´¹ñÌó8,000¸®¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡Ç¯´ÖÇÛÉÛºý¿ô¡§150Ëüºý°Ê¾åËè¹æÇÛÉÛºý¿ô¡§Ìó70Ëüºý
PEPPY¤Ï¡¢¥É¥Ã¥°¥Õ¡¼¥É¤ä¥¥ã¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¤ò´Þ¤à¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊÄÌÈÎ¤È¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó¤òÅ¸³«¤¹¤ëÁí¹ç¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥Ô¥¤¥«¥¿¥í¥°¤Ï¡¢½Ã°å»Õ´Æ½¤¡¦»ØÆ³¤Î¤â¤È¤Ç°¦¸¤¡¦°¦Ç¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ëÇÞÂÎ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï2026Ç¯È¯´©¹æ¤ÎÉ½»æ¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤ÖÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¸¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼õ¾Þ¥â¥Ç¥ë¤È»£±Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½Õ²Æ¹æÉ½»æ¥â¥Ç¥ë¤ÈÁª½ÐÆâÍÆ
±þÊç·ï¿ô¡§Ìó1,500·ï½Õ²Æ¹æÇÉ½»æ¥â¥Ç¥ë¡§MIX ¤ß¤µ¤´¤Á¤ã¤ó½Õ²Æ¹æ¸¤É½»æ¥â¥Ç¥ë¡§¥·¡¼¥º¡¼ ¤Æ¤óÂÀ¤Á¤ã¤ó¡¦¤Ò¤ÊÂÀ¤Á¤ã¤ó¡¦¤¯¤¥ÂÀ¤Á¤ã¤ó
ÇÉ½»æ¤Ë¤ÏMIX¤Î¤ß¤µ¤´¤Á¤ã¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢¤ä¤µ¤·¤¤É½¾ð¤¬»ïÌÌ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¤É½»æ¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¡¼3Æ¬¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÊÂ¤ó¤À»Ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
±þÊç¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¸ÄÀ¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡¢ÃúÇ«¤Ê¥â¥Ç¥ëÁª½Ð¡£
ÆÃ¾Þ²ÈÂ²¤¬¼õ¤±¼è¤ë»£±ÆÂÎ¸³¤ÈµÇ°ÆÃÅµ
ÆÃ¾Þ²ÈÂ²¿ô¡§¸¤Ç³Æ3²ÈÂ²ÂÎ¸³ÆâÍÆ¡§¥×¥í¤Ë¤è¤ëËÜ³Ê¥â¥Ç¥ë»£±ÆÆÃÅµÆâÍÆ¡§É½»æ·ÇºÜÆÃÅµÆâÍÆ¡§¿Íµ¤¥É¥é¥¤¥Õ¡¼¥É2¼ï¤Î¤¦¤Á¤¤¤º¤ì¤«1Ç¯Ê¬ÆÃÅµÆâÍÆ¡§»£±Æ¼Ì¿¿¤ÇºîÀ®¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯
ÇòÇØ·Ê¤äÂç·¿¥é¥¤¥È¤ò»È¤¦ËÜ³Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¸¤Ç¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ïÌÌ·ÇºÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¥Õ¡¼¥ÉÆÃÅµ¤È·Á¤Ë»Ä¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
µÇ°¼Ì¿¿¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ëÂÎ¸³¡ª
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸ø³«¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¼¡²óÅ¸³«
Âè1ÃÆ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸ø³«¡§2026Ç¯2·î12ÆüÂè2ÃÆ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸ø³«Í½Äê¡§2026Ç¯4·î²¼½Üº¢Âè2ÃÆÂÐ¾Ý¡§2026Ç¯²Æ¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¸¤ÇÄÉ²Ã¸ø³«¡§¥«¥¿¥í¥°È¯´©»þ´ü¤Ë½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¼¡²ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¹ðÃÎ¡§2026Ç¯8·î²¼½ÜÈ¯´©Í½Äê¤Î½©Åß¹æ¤Ç¹ðÃÎÍ½Äê
Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï½Õ²Æ¹æ¥â¥Ç¥ë¤Î»ô¤¤¼ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢»£±Æ»þ¤Î´¶ÁÛ¤ä°¦¸¤°¦Ç¤È¤ÎÊë¤é¤·¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè2ÃÆ°Ê¹ß¤âµ¨Àá¹æ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢É½»æ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
¼¡²ó³«ºÅ¤¬¤¹¤Ç¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢»²²Ã·¿´ë²è¤È¤·¤Æ¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
Êë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦PEPPY¥«¥¿¥í¥°¤ÎÌ¥ÎÏ
¥«¥¿¥í¥°ÁÏ´©¡§31¼þÇ¯´Æ½¤ÂÎÀ©¡§½Ã°å»Õ´Æ½¤¡¦»ØÆ³ÇÛÉÛ·ÁÂÖ¡§Æ°ÊªÉÂ±¡¤ÇÌµÎÁÇÛÉÛ
»ô¤¤¼ç¤È°¦¸¤¤¬°Â¿´¤·¤Æ¿¨¤ì¹ç¤¦¥«¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¡¢PEPPY¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖPET¡ÜHAPPY¡×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
°¦Ç¤ÎÍ·¤Ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¾ï¼Ì¿¿¤â´Þ¤á¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÀ¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÄó°Æ¤¬»ïÌÌ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£
¸¤Ç¤È²á¤´¤¹ËèÆü¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¼ÂÍÑ¤È¶¦´¶¤ÎÎ¾Î©¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. É½»æÊç½¸¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î·ë²Ì¤Ï¤¤¤Ä¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
2026Ç¯2·î12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Q. 2026Ç¯½Õ²Æ¹æ¥«¥¿¥í¥°¤Ï¤¤¤ÄÈ¯´©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
2026Ç¯2·î18Æü¤ËÈ¯´©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Q. ¥«¥¿¥í¥°¤Ï¤É¤³¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
Á´¹ñÌó8,000¸®¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç½ç¼¡ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Q. ÆÃ¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È¤É¤ó¤ÊÆÃÅµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥×¥í¤Ë¤è¤ë¥â¥Ç¥ë»£±ÆÂÎ¸³¡¢É½»æ·ÇºÜ¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥¤¥Õ¡¼¥É1Ç¯Ê¬¡¢»£±Æ¼Ì¿¿¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬ÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£
