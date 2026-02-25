¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤È°®¤ê¼÷»Ê¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±Ì£¤ï¤¨¤ë½Õ¤ÎìÔÂô»þ´Ö¡ªµþÅÔ»³²Ê ¥Û¥Æ¥ë»³³Ú¡Ö»³³Ú½ÕºÚ¥é¥ó¥Á¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡×
µþÅÔ»³²Ê ¥Û¥Æ¥ë»³³Ú¤Î¥é¥ó¥Á¤¬¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤ä°®¤ê¼÷»Ê¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥ë¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤Ø¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯3·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ö»³³Ú½ÕºÚ¥é¥ó¥Á¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢ÏÂ¤ÈÍÎ¤ò°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¿©¤ÙÊüÂê¤ÎËþÂ´¶¤È¥Û¥Æ¥ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢½Õ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¥é¥ó¥Á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿·ÄêÈÖ¤Ç¤¹¡ù
µþÅÔ»³²Ê ¥Û¥Æ¥ë»³³Ú¡Ö»³³Ú½ÕºÚ¥é¥ó¥Á¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡×
Äó¶¡³«»ÏÆü¡§2026Ç¯3·î1Æü¾ì½ê¡§µþÅÔ»³²Ê ¥Û¥Æ¥ë»³³Ú ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Öfine dining »³²Ê¡×½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô»³²Ê¶è°Â¼ë»·ÉßÄ®23ÈÖÃÏ±Ä¶È»þ´Ö¡§11:30¡Á14:30¡ÊL.O.14:00¡ËÀÊ¿ô¡§66ÀÊ¡ÊÁ´ÀÊ¶Ø±ì¡ËÎÁ¶â¡§Ê¿Æü Âç¿Í3,500±ß¡¿ÅÚÆü½Ë Âç¿Í3,800±ß¡¿¾®³ØÀ¸2,000±ß¡¿ÍÄ»ùÌµÎÁ¡ÊÀÇ¹þ¡ËÍøÍÑ»þ´Ö¡§90Ê¬À©
µþÅÔ»³²Ê ¥Û¥Æ¥ë»³³Ú¤Ï¡¢JR»³²Ê±Ø¤ËÃÏ²¼Ä¾·ë¤·¡¢µþÅÔ±Ø¤«¤é1±Ø5Ê¬¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
Æ±¥Û¥Æ¥ëÄ¾±Ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Öfine dining »³²Ê¡×¤Ï¡¢ÏÂÍÎ¤É¤Á¤é¤ÎÎÁÍý¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ³Ú¤·¤á¤ë66ÀÊ¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤«¤é¥Õ¥ë¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤Øºþ¿·¤µ¤ì¡¢ÎÁÍý¤ÎÉÊ¿ô¤ÈÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿ÍÎ¿©¥Û¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼
¼ç¤ÊÍÎ²¹ÎÁÍý¡§¥×¥é¥¤¥à¥Ó¡¼¥Õ¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¼ç¤ÊÍÎ²¹ÎÁÍý¡§³ûÆù¤Î¥í¡¼¥¹¥È ¥Ç¥³¥Ý¥ó¥½¡¼¥¹¼ç¤ÊÍÎ²¹ÎÁÍý¡§ºùÂä¤Î¥Ý¥ï¥ì ÀÄ¤µ¥½¡¼¥¹
¤·¤Ã¤È¤ê¥í¥¼¿§¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤ÏÀÚ¤ê¤¿¤Æ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¡¢³ú¤à¤Û¤É¤ËÆù¤Î»Ý¤ß¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥³¥Ý¥ó¤Î»ÀÌ£¤ò¹ç¤ï¤»¤¿³ûÆù¤ä½Õ¤ÎµûÎÁÍý¤âÂ·¤¤¡¢½Å¤¿¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ººÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤Ù¿Ê¤á¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
°®¤ê¼÷»Ê¤ÈÏÂºÚ¤Ç³Ú¤·¤à½Õ¤ÎÏÂ¿©¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¼ç¤Ê¼÷»Ê¡§´ÖÈ¬¤È¥Þ¥°¥í¤Î°®¤ê¼÷»Ê¼ç¤Ê¼÷»Ê¡§¹õÌÓÏÂµí¤ÎßÕ¤êÆù¼÷»Ê¼ç¤ÊÏÂºÚ¡§ºÚ¤Î²Ö¤È¤·¤é¤¹¤Î¤ª¤Ò¤¿¤·¼ç¤ÊÏÂºÚ¡§±·¤Èè¬²Ù¤Î¿Ý¤ÎÊª
±ð¤Î¤¢¤ë°®¤ê¼÷»Ê¤ÈßÕ¤êÆù¼÷»Ê¤¬Æ±¤¸Âæ¤ËÊÂ¤Ó¡¢ÏÂ¤Î¤´¤Á¤½¤¦´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
µ¨Àá¤ÎÏÂºÚ¤¬¸ý¤ÎÃæ¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ì£¤Î´ËµÞ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é²¿»®¤Ç¤â¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£
çõ¤ÈËõÃã¤ÎºÌ¤ê¥Ç¥¶¡¼¥È¤ÇÄù¤á¤ë¥Ö¥Ã¥Õ¥§»þ´Ö
¼ç¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¡§çõÂçÊ¡¼ç¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¡§çõ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¼ç¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¡§¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¼ç¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¡§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¼ç¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¡§¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à
ËõÃã¤Î¿¼¤¤ÎÐ¤Èçõ¤ÎÀÖ¤¬±Ç¤¨¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ï¡¢¿©¸å¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°ìµ¤¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÏÂ²Û»Ò¤«¤éÍÎ²Û»Ò¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Â·¤¦¤¿¤á¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥é¥ó¥Á²ñ¤Ë¤âÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¥ï¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢¤ÈµþÅÔ¤ÎÌÃ¼ò¤Ç¹¤¬¤ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î¡¦4·îÄó¶¡ÆâÍÆ¡§¥¹¥Ú¥¤¥ó¥ï¥¤¥ó3¼ï¡ÊÀÖ¡¦Çò¡¦¥«¥ô¥¡¡ËÎÁ¶â¡§90Ê¬¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼ 1,000±ßÍÎÁ¥É¥ê¥ó¥¯¡§µþÅÔ¤ÎÌÃ¼ò
ÍÎ¿©¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¥ï¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ô¥¡¤ò´Þ¤à3¼ï¤ò90Ê¬¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
ÏÂ¿©¤Ë´ó¤êÅº¤¦µþÅÔ¤ÎÌÃ¼ò¤âÁª¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢ÎÁÍý¤ÎÊý¸þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°ìÇÕ¤òÊÑ¤¨¤ë»þ´Ö¤Þ¤ÇìÔÂô¤Ç¤¹¡£
±ØÄ¾·ë¤Ç°ÜÆ°ÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¥é¥ó¥Á¤«¤é½÷»Ò²ñ¡¢µÇ°Æü¤Þ¤ÇÍ½Äê¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÏÂÍÎ¤Î¼çºÚ¤È¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë½¸¤Þ¤ê¤Ç¤âËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤È°®¤ê¼÷»Ê¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±Ì£¤ï¤¨¤ë½Õ¤ÎìÔÂô»þ´Ö¡ªµþÅÔ»³²Ê ¥Û¥Æ¥ë»³³Ú¡Ö»³³Ú½ÕºÚ¥é¥ó¥Á¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. »³³Ú½ÕºÚ¥é¥ó¥Á¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
2026Ç¯3·î1Æü¤«¤éÄó¶¡³«»Ï¤Ç¤¹¡£
Q. ¥é¥ó¥Á¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï²¿»þ¤Ç¤¹¤«¡©
11:30¡Á14:30¤Ç¡¢¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï14:00¤Ç¤¹¡£
Q. Âç¿ÍÎÁ¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿Æü¤Ï3,500±ß¡¢ÅÚÆü½Ë¤Ï3,800±ß¤Ç¤¹¡£
Q. ¥¹¥Ú¥¤¥ó¥ï¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢¤ÎÎÁ¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©
90Ê¬¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¤Ç1,000±ß¤Ç¤¹¡£
