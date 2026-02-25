¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏNHKµ¼Ô ÊÆ·Ï¥á¥Ç¥£¥¢ ¥¤¥é¥ó
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯ÉÜ·ÏÊüÁ÷¶É¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥ê¡¼¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬24Æü¡¢Ê£¿ô¤Î¾ðÊó¶Ú¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¤¥é¥óÅö¶É¤¬NHK¤Î¥Æ¥Ø¥é¥ó»Ù¶ÉÄ¹¤ò¹´Â«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»Ù¶ÉÄ¹¤¬°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿¹´ÃÖ»ÜÀß¤Î¤¢¤ë¥Æ¥Ø¥é¥ó
¡¡»Ù¶ÉÄ¹¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍÆµ¿¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢23Æü¡¢¥Æ¥Ø¥é¥ó»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¹´ÃÖ»ÜÀß¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢¼ç¤ËÀ¯¼£ÈÈ¤Ê¤É¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤ë»ÜÀß¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡NHK¤Î¹Êó¤Ï¡ÖNHK¤È¤·¤Æ¤Ï¾ï¤Ë¿¦°÷¤Î°ÂÁ´¤òÂè°ì¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÊ³¬¤Ç¡¢¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë