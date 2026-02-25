½÷À¥é¥Ã¥×¥Ç¥å¥ª¡Öchelmico¡×¤¬Ìµ´ü¸Â¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½
¡¡¥«¥¯¥Ð¥ê¥º¥à¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Öchelmico¡×¤¬Ìµ´ü¸Â¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½
¡Öchelmico ³èÆ°µÙ»ß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤¤¤Ä¤âchelmico¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
chelmico¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤è¤êÌµ´ü¸Â¤Ç³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«chelmico¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½¼ÅÅ´ü´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÏRachel¡¢Mamiko¶¦¤Ë¥½¥í³èÆ°¤ËÀìÇ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¡¢Rachel¡¢Mamiko¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØµÞ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£chelmico¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥é¥Ã¥×¥Ç¥å¥ª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª2¿Í¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÅÙ¤ªµÙ¤ß¤ÎÊó¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤â¼«¿È¤ÎÉ½¸½¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢²Î¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ»þ¡¹µã¤¤¤Æ¡¢¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò¤Þ¤¿¿·¤·¤¤²Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
chelmico¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤³¤ì¤¿¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¦¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤Þ¤ß¤Á¤ã¤ó¤Î³èÆ°¤â°ú¤Â³¤³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯½ñ¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬ÁÇÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êchelmico¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¡£
¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤½¤¦¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤À¤«¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÂ³¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿2¿Í¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
chelmico¤Î²»³Ú¤â¤Þ¤¿Ä°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡Ù¡Êchelmico Rachel¡Ë
¡Øchelmico¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö³èÆ°¤ò¤ªµÙ¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤ß¤·¤¤Êó¹ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£¸å¤Ï¥½¥í¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²»³Ú¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¿È¤È¤â¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ó¤Ê²»¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤Î¤«Ãµ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£chelmico¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤äÀ©ºî¤ò¡¢¤è¤êÎÉ¤¤·Á¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Ï¾¯¤·ÎÏ¤òÃß¤¨¤ë»þ´Ö¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ»Ï¤á¤¿²»³Ú¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¡¢¥é¥¤¥Ö¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤Ë¤â¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«chelmico¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤·Á¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ù¡Êchelmico Mamiko¡Ë¡×
¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë