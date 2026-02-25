¡ÖºÚ¤Î²Ö¤Ã¤Æ¿É¤·ÏÂ¤¨¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡×¡Öº£¤À¤±¤Î½Ü¤ÎÌ£¡ª¡×ºÚ¤Î²Ö¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô3Áª
ºÚ¤Î²Ö¥ì¥·¥Ô3Áª¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö³ÆÌó15Ê¬
ºÚ¤Î²Ö¥ì¥·¥Ô3Áª¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤æ¤ÇÍñ¤È¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ÎºÚ¤Î²Ö¥µ¥é¥À¡¡Ìó276kcal¡¿1¿ÍÊ¬
ºÚ¤Î²Ö¤È¸ÕÅí¤Î¥ª¥ê¡¼¥ÖÇòÏÂ¤¨¡¡Ìó152kcal¡¿1¿ÍÊ¬
¥¢¥¹¥Ñ¥éºÚ¤ÈÆÚ¾®´Ö¤Î¥ª¥¤¥Þ¥èßÖ¤á¡¡Ìó261kcal¡¿1¿ÍÊ¬
¤æ¤ÇÍñ¤È¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ÎºÚ¤Î²Ö¥µ¥é¥À¤Î¥ì¥·¥Ô
¤æ¤ÇÍñ¤È¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ÎºÚ¤Î²Ö¥µ¥é¥À¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
ºÚ¤Î²Ö¡¡100g
¤æ¤ÇÍñ¡¡2¸Ä
¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¡2¡Á3ËÜ
A¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¡Âç¤µ¤¸2
AÎ³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡¡¾®¤µ¤¸1
¤æ¤ÇÍñ¤È¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ÎºÚ¤Î²Ö¥µ¥é¥À¤Îºî¤êÊý
¡¡¡ºÚ¤Î²Ö¤Ï¡¢3¡Á4cm¤ÎÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
¢¡¡Æé¤ËÅò¤òÊ¨¤«¤·¾®¤µ¤¸1ÄøÅÙ¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤Î±ö¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡¢ºÚ¤Î²Ö¤Î·Ô¤ÎÉôÊ¬¤òÆþ¤ì¤Æ30ÉÃ¡¢ÍÕ¤ÎÉôÊ¬¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ30ÉÃè§¤Ç¤¿¤é¡¢¥¶¥ë¤ËÍÈ¤²¤ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È
¤ªÅò1L¤ËÂÐ¤·¤Æ¾®¤µ¤¸1¤Û¤É¤Î±ö¤òÆþ¤ì¤Æè§¤Ç¤Þ¤¹¡£Í¾Ç®¤¬ÄÌ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢è§¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¥¶¥ë¤Ë°Ü¤·¤ÆÅò¤òÀÚ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
£¡¡¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸600W¤Ç30¡Á40ÉÃ¤Û¤É¡¢¤Þ¤¿¤Ï²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤·¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
¤¡¡¥Ü¥¦¥ë¤ËA¤òº®¤¼¡¢¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤Ã¤¿¢¤È£¡¢4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤æ¤ÇÍñ¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢ÏÂ¤¨¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
ºÚ¤Î²Ö¤È¸ÕÅí¤Î¥ª¥ê¡¼¥ÖÇòÏÂ¤¨¤Î¥ì¥·¥Ô
ºÚ¤Î²Ö¤È¸ÕÅí¤Î¥ª¥ê¡¼¥ÖÇòÏÂ¤¨¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
ºÚ¤Î²Ö¡¡100g
¸ÕÅí¡¡20g
AÆ¦Éå¡¡100g
AÌ£Á¹¡¡¾®¤µ¤¸2
A¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡¤Õ¤¿²ó¤·¤¯¤é¤¤
A¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡¡¾¯¡¹
ºÚ¤Î²Ö¤È¸ÕÅí¤Î¥ª¥ê¡¼¥ÖÇòÏÂ¤¨¤Îºî¤êÊý
¡¡¡ºÚ¤Î²Ö¤Ï¡¢3¡Á4cm¤ÎÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢¸ÕÅí¤ÏÁÆ¤¯¹ï¤à¡£
¢¡¡Æé¤ËÅò¤òÊ¨¤«¤·¾®¤µ¤¸1ÄøÅÙ¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤Î±ö¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡¢ºÚ¤Î²Ö¤Î·Ô¤ÎÉôÊ¬¤òÆþ¤ì¤Æ30ÉÃ¡¢ÍÕ¤ÎÉôÊ¬¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ30ÉÃè§¤Ç¤¿¤é¡¢¥¶¥ë¤ËÍÈ¤²¤ë¡£
£¡¡¥Ü¥¦¥ë¤ËA¤òË¢¤À¤Æ´ï¤ä¥´¥à¥Ù¥é¤ò»È¤Ã¤Æº®¤¼¤ë¡£¡ÊÆ¦Éå¤ÎÎ³¡¹¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤Æ¤â¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¡Ë
¤¡¡¿åÊ¬¤òÎÉ¤¯ÀÚ¤Ã¤¿¢¤È¸ÕÅí¤òÆþ¤ì¡¢ÏÂ¤¨¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
¥¢¥¹¥Ñ¥éºÚ¤ÈÆÚ¾®´Ö¤Î¥ª¥¤¥Þ¥èßÖ¤á¤Î¥ì¥·¥Ô
¥¢¥¹¥Ñ¥éºÚ¤È¤Ï¡¢ºÚ¤Î²Ö¤ÈÆ±¤¸¥¢¥Ö¥é¥Ê²Ê¤Ç¡¢¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¤Û¤ó¤Î¤ê¤·¤¿´Å¤µ¤È»õ¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤â¡¢²Ö¤¬ºé¤¤¤¿ºÚ¤Î²Ö¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¶ì¤µ¤â¤Û¤È¤ó¤É´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£¥¯¥»¤â¤Ê¤¯¡¢²«¿§¤¤¾®¤µ¤Ê²Ö¤´¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¹¥Ñ¥éºÚ¤ÈÆÚ¾®´Ö¤Î¥ª¥¤¥Þ¥èßÖ¤á¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥¢¥¹¥Ñ¥éºÚ¡¡150g¡Ê¤Þ¤¿¤ÏºÚ¤Î²Ö¡Ë
ÆÚ¾®´ÖÆù¡¡120¡Á130g
¥×¥Á¥È¥Þ¥È¡¡4¡Á5¸Ä
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡¡¾®¤µ¤¸2
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¡Âç¤µ¤¸1¤È1¡¿2
±ö¤³¤·¤ç¤¦¡¡Å¬ÎÌ
¥¢¥¹¥Ñ¥éºÚ¤ÈÆÚ¾®´Ö¤Î¥ª¥¤¥Þ¥èßÖ¤á¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¥¢¥¹¥Ñ¥éºÚ¤Ï¡¢2¡Á3cm¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¡¢¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
¢¡¡ÆÚ¾®´ÖÆù¤Ï¡¢±ö¤³¤·¤ç¤¦¤ò¿¶¤Ã¤Æ²¼Ì£¤òÉÕ¤±¤ë¡£
£¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤¿¤é²Ð¤òÅÀ¤±¡¢ÍÏ¤±»Ï¤á¤¿¤é¢¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
¤¡¡¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¥¢¥¹¥Ñ¥éºÚ¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¥¡¡1¡Á2Ê¬ßÖ¤á¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤òÆþ¤ì¡¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤È±ö¤³¤·¤ç¤¦¤ÇÌ£¤òÉÕ¤±¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÌ£Á¹¤ä¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¬ÎÌ¤òÄ´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÚ¤Î²Ö¤Î½Ð²ó¤ë»þ´ü¤ÏÃ»¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÚ¤Î²Ö¤ä¥¢¥¹¥Ñ¥éºÚ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤«¤ºÚ¤ä¾®¾¾ºÚ¤Ê¤É¤ÎÀÄºÚ¤Ç¤âºî¤ì¤Þ¤¹¡£
É÷¼ÙÍ½ËÉ¤äÄ²Æâ´Ä¶²þÁ±¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¿©ºà¡¢ºÚ¤Î²Ö¡£ÈþÌ£¤·¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹