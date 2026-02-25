100¶Ñ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥á¡¼¥«¡¼ÉÊ¤òÈ¯¸«¡ª¡ÖÀÚ¤ìÌ£¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÃÊ°ã¤¤¡ª¡×¹â¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¤ªÆÀ¾¦ÉÊ
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¸ü¿Ï1Ëç¿Ï¥«¥ß¥½¥ê
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
JAN¥³¡¼¥É¡§4901331013300
¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¡Ö³°õ¡×¤Î¹â¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¥«¥ß¥½¥ê¤òÈ¯¸«¡ª
¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤â¡¢¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥À¥¤¥½¡¼¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ø¸ü¿Ï1Ëç¿Ï¥«¥ß¥½¥ê¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¡£°ìÈÌÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¿Ï¤¬¸ü¤¯ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥ß¥½¥ê¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢±ÒÀ¸ÍÑÉÊÇä¤ê¾ì¤ËÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥¤¥½¡¼¤Ç²¿µ¤¤Ê¤¯Çã¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤¢¤ÎÍÌ¾¥á¡¼¥«¡¼¡Ö³°õ¡×¤Î¿Ï¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤·¤¿¡ª
¤·¤«¤â»î¤·¤ä¤¹¤¤2¸Ä¥»¥Ã¥È¤Î¥«¥ß¥½¥ê¤ò¡¢¿È¶á¤Ê¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¼êº¢¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤«¤®¤ê¤Ç¤¹¡£
1Ëç¿Ï¤À¤±¤É¿Ï¤¬¸ü¤á¤Î»ÅÍÍ¤ÇÀÚ¤ìÌ£È´·²¡ª
¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥«¥ß¥½¥ê¤Î¿Ï¤Î¸ü¤µ¤Ï¼ç¤Ë0.08mm¡Á0.1mm¤¬É¸½à¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥«¥ß¥½¥ê¤Ï¿Ï¤Î¸ü¤µ¤¬0.25mm¤È¸ü¤á¡ª¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤â¡Ö¥Ò¥²¤ÎÇ»¤¤ÊýÍÑ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´è¸Ç¤ÊÌÓ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄæ¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢1Ëç¿Ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Ï¤Î³ÑÅÙ¤äÎÏ²Ã¸º¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤ß¤¢¤²¤«¤é³Ü¤Î¤¦¤ÖÌÓ¡¢¤Ê¤¼¤«1ËÜ¤À¤±À¸¤¨¤Æ¤¯¤ëÉ¦¤Î½èÍý¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£1Ëç¿Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¸ü¿Ï¤Ê¤À¤±¤¢¤Ã¤ÆÀÚ¤ìÌ£¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£
²¿ÅÙ¤â¿Ï¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤»¤¤¤«¡¢¤ªÈ©¤Î¤Ò¤ê¤Ò¤ê¤È¤·¤¿´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢°åÎÅÃ¦ÌÓ¤ÎÁ°½èÍý¤Ë¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¥Ç¥£ÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ç¤¹¡Ä¡ª
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¸ü¿Ï1Ëç¿Ï¥«¥ß¥½¥ê¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÌ¾¥á¡¼¥«¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢100±ß¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2026Ç¯2·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£