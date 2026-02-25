MWC¤ËJapan Pavilion½ÐÅ¸¡¢´ë¶È¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤É16ÃÄÂÎ¤¬»²²Ã
¡¡3·î2Æü¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¡ÖMWC26¡×¤Ë¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬»²²è¤¹¤ë¡ÖJapan Pavilion¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ë¡×¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁíÌ³¾Ê¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¥Öー¥¹³°´Ñ¥¤¥áー¥¸
¡¡¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥éÁü¤òÉÁ¤¯¡×¤Ç¡¢½ÅÅÀÊ¬Ìî¤Ë¡ÖBeyond 5G/6G¡×¡Ö¥ªー¥×¥óRAN¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¼Ò¥Öー¥¹¤ò¹½¤¨¤ëNTT¤â¡ÖJapan Pavilion¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤µ¤¯¤é¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÈBBIX¤¬¹çÆ±¤ÇÀßÎ©¤·¤¿BBSakura Networks¤â½ÐÅ¸¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°Â¥¿Ê¤òÌÜÅª¤Ë¡¢3·î3Æü17»þ¤«¤é¤ÏÆüËÜ¼ò¤Ê¤É¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤¬¡¢3·î4Æü15»þ¤«¤é¤ÏËõÃã¥É¥ê¥ó¥¯¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£