¡Ö½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤Ø¤Î¾·½¸¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×²¤½£¤«¤éµÈÊó¡ª ¿¹ÊÝJ¼ç¼´¤¬£³¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤«¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÃû¸õ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡×
¡¡¼ÂÀïÉüµ¢¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ë¥Þ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÎëÌÚºÌ±ð¤¬¡¢£²·î27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥»¥ê¥¨AÂè27Àá¤Î¥«¥ê¥¢¥êÀï¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØPARMA TODAY¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡23ºÐ¤Î¼é¸î¿À¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤Î¥ß¥é¥óÀï¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤È¸òºø¤·¡¢º¸¼êÃæ»Ø¤È½®¾õ¹ü¤ò¹üÀÞ¡£Ä¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤ØÌá¤ê¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢£±·î²¼½Ü¤Ë¥Á¡¼¥à¤Øµ¢´Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ØPARMA TODAY¡Ù¤Ï¡Ö¥¹¥º¥¤¬ÉôÊ¬Åª¤Ë¥Á¡¼¥àÎý½¬¤ËÉüµ¢¡£¥«¥ê¥¢¥êÀï¤Ç¾·½¸¤Î²ÄÇ½À¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥Ñ¥ë¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏ¯Êó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥³¥ì¥Ã¥¥ª¡ÊÎý½¬¾ì¡Ë¤Ç¡¢¥«¥ê¥¢¥êÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢Éé½ý¼Ô¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÃû¸õ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥¶¥¤¥ª¥ó¡¦¥¹¥º¥¤¬ÉôÊ¬Åª¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÎý½¬¤òºÆ³«¤·¡¢½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤Ø¤Î¾·½¸¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤³¿ô½µ´Ö¤Ï¡¢¥³¥ì¥Ã¥¥ª¤ÇGK¥³¡¼¥Á¤Î¤â¤È¸Ä¿ÍÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢ÉôÊ¬Åª¤Ë¥Á¡¼¥àÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤·¡¢¥«¥ê¥¢¥êÀï¤Ç¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼ç¼´¤Ï¡¢£³¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤ÎÀïÀþÉüµ¢¤Ê¤ë¤«¡£ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
