¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¼Â¼ÌÈÇ¤Î¥Ù¥ë¡ª¡×ºÆº§¤Î¥·¥ó¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ç¥Õ¥©¥È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡© ¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¹¤®¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ºéÆä¤µ¤ó¤Ï2·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥©¥È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡© ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ºéÆä¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ç¥Õ¥©¥È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡©
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¹¤®¤ÆÂº»à¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¼Â¼ÌÈÇ¤Î¥Ù¥ë¡ª¡×¡Ö¹¬¤»¥ª¡¼¥éÁ´³«¤À¤Í¡×¤ä¡Ö·ëº§¤Ç¤¤ëÃËÀ¤Ï¤É¤ó¤ÊÆÁ¤òÀÑ¤ó¤À¤ó¤À¡Ä¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¹¤®¤ÆÅÝ¤ì¤½¤¦¡×¡Ö¥¯¥½²Ä°¦¤¯¤Æ¤¹¤ó¤´¤¤²ù¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¹¤®¤ÆÂº»à¡×Æ£ºé¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ°´ê¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò4ËçÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î»ÜÀß¤Ç¤Î¥Õ¥©¥È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£1¡Á3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤ºîÉÊ¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤Î¥Ù¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê²«¿§¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢4ËçÌÜ¤Ç¤Ï½ãÇò¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¡£¤É¤Á¤é¤Î¥É¥ì¥¹¤â¤È¤Æ¤â¹ë²Ú¤ÇÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯12·î¤ËºÆº§¤òÊó¹ð2025Ç¯12·î7Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÆº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿Æ£ºé¤µ¤ó¡£¤Þ¤¿¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢2¿Í¤Î»Ò¶¡¤È¶¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï²ÈÂ²4¿Í¤Ç¿·¤·¤¯¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤âºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
