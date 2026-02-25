µÈËÜ¿·´î·à¡¦¹â°æ½ÓÉ§¡¡»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¡Ö½ÕµÙ¤ß¡ª¤·¤ó¤¤²¤¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤òPR
¡¡¡þ¿·´î·àGM²ñ¸«
¡¡µÈËÜ¿·´î·à¤Î¹â°æ½ÓÉ§¡Ê50¡Ë¤Ï25Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¡ÖÂè49²óµÈËÜ¿·´î·àGM·îÎã²ñ¸«¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¡È²Î¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡É¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡Ö½ÕµÙ¤ß¡ª¤·¤ó¤¤²¤¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¡Ê3·î21Æü¡¢YES¡½THEATER¡Ë¤òPR¤·¤¿¡£
¡¡15Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±¸ø±é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½Õ¡¢²Æ¤È¤¹¤Ç¤Ë20²ó¤Û¤É³«ºÅ¡£»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¿·´î·à¤Ë¡¢¿·´î·à¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¤êÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤Î»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£ÀÖ¤óË·¤¬µã¤¤¤Æ¤âOK¡£ÃæÃÇ¤·¤Æµã¤»ß¤à¤Î¤òÂÔ¤Ã¤¿¤ê»Ò¤É¤â¤¬¼çÌò¡£»ÒÏ¢¤ì¤Ç¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¤ª¾Ð¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â°æ¤Ï¡Ö¤â¤¦11Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î²Î¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÌì¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª·»¤µ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î»Ò¤É¤â¤«¤é¤Î¥¨¡¼¥ë¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£½Ð±é¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤â¡Ö45¡¦7ºÐ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¾ÉÛ¤ä¥¨¥¢¥µ¥í¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¡Ä¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ´èÄ¥¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸Þ½½Íò¥µ¥¡Ê50¡Ë¤Ï¿·´î·àÆþÃÄ30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¼«¿È½é¤Î¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·îÃ±ÆÈ¸ø±é¡Ö¥µ¥¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¿·´î·à¡×¤ò³«ºÅ¡£¡Ö¡ÊÀÎ¤Î¡Ë¥Þ¥É¥ó¥ÊÌò¤È¡¢º£¤Î»ä¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¸ø±é¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡3·î1Æü¤Ë¤Ï¡ÖµÈËÜ¿·´î·àµÇ°Æü2026¡Á¿·´î·à67¼þÇ¯¡¢º£Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡Á¡×¡Ê¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡Ë¤ò³«ºÅ¡£3·î¤«¤é¤Î¿·¤·¤¤¡È¿·´î·à¤Î´é¡É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£