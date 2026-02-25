¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡¦Ê¿»ÒÍ´´õ¡ÊC¡ËORICON NewS inc.

¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¤¬24Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¿¼0¡§15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ£°ì¡¢¸ý»À¤Ã¤Ñ¤¯Àâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡Ê¿»Ò¤Ï¡È°¦ºÊ²È¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤âÅÙ¡¹ºÊ¤Ø¤Î°¦¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£2007Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï14ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢12ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È¤Î4¿Í²ÈÂ²¤À¡£

¡¡ÈÖÁÈMC¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤«¤é¡Ö¤É¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÊ¿»Ò¤Ï¡Ö¸ø¶¦¤Î¾ì¤ÇÁû¤°¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÍ£°ì¤Î²¶¤ÎÀâ¶µ¤Î¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿Í¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤±¤Ï¤ª¤µ¤¨¤Æ¤­¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÆ£ËÜ¤â¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Æ±¤¸¤¯MC¤Î²£ß·²Æ»Ò¤ÏÊ¿»Ò¤ÎÃ¸¡¹¤È¸ì¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢»Ò°é¤ÆÉ¾ÏÀ²È¤ß¤¿¤¤¡×¤È¿á¤­½Ð¤·¤¿¡£