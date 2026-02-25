¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÎ¢ÀÚ¤ê¡É¡ÖÁ´Á³µã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤ä¤ó¡×¡¡ËÒ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß
¡Ö¤¹¤³¤Ö¤ë¾Ð´é¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜÀï¤Ç¤Î³èÌö¤ËÂÀ¸ÝÈ½
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤ÆµÜºê¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£DeNA¤ÎËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¤È¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤³¤Ö¤ë¾Ð´é¡×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿ÈëÏÃ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï24Æü¤ËµÜºê¹ç½É¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·èµ¯½¸²ñ¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¡£¡Ö·èµ¯½¸²ñ¤ÇÆ±¤¸ÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ØÌÀÆü¤Ç²¶ºÇ¸å¤ä¤Í¤ó¤±¤Éµã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤Í¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡ØÅö¤¿¤êÁ°¤Ã¤¹¤è¥À¥ë¤µ¤ó¡¼¡ª¡¡¼«Ê¬¤¹¤³¤Ö¤ëµã¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÒ¤¯¤ó¡×¤È¡¢Ç®¤¤ÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·Þ¤¨¤¿¹ç½ÉºÇ½ªÆü¡£°ìËÜÄù¤á¤Ç¹ç½É¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¸å¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¡ÖËÒ¤¯¤ó¡¢Á´Á³µã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤ä¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¡Ö¤¹¤³¤Ö¤ë¾Ð´é¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµã¤¾Ð¤¤¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖÂç²ñ¤Ç¤â¤¹¤³¤Ö¤ë³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢ËÜÀï¤Ç¤Î³èÌö¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£¹ç½É¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÛ¤«¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤ä¡¢Ç¯Îð¤äÎ©¾ì¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤¿ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸À¤¬ÅÁ¤ï¤ë¿´²¹¤Þ¤ëÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë