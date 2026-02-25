¡Ö¥¥åー¥Æ¥£ー¥Ï¥ËーNova¡×¤è¤ê¡ÖPLAMATEA Ç¡·î¥Ï¥Ëー¡×¤¬2·î26Æü¤ËÍ½Ìó³«»Ï
¡¡¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖPLAMATEA Ç¡·î¥Ï¥Ëー¡×¤ò2·î26Æü12»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò²ð¤¹¤¹¤ë¡£È¯Çä·î¡¦²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯´ë²è¡ß¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ß¥°¥Ã¥¹¥Þ¤¬Á÷¤ë¡Ö¥¥åー¥Æ¥£ー¥Ï¥ËーNova¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡ÖÇ¡·î¥Ï¥Ëー¡×¤òPLAMATEA¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¹âÊö¥Ê¥À¥ì»á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢³ÆÉô´ØÀá²ÄÆ°¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Ýー¥¸¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¡£
¡¡¥µ¥Ýー¥È¥á¥«¡Ö¥»¥¤¥Ðー¥¹¥¥ã¥ó¡×¤¬ÉÕÂ°¡£¤µ¤é¤Ë¾×·â¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
(C) ±Ê°æ¹ë/¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯´ë²è