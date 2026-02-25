RC¥Ù¥ë¥°¡¢½Õ¤ÎÂç¼õÃí²ñ2026³«ºÅ¡ª¡¡¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥Ñー¡×¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥È¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¡×¡¢¡Ö¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°ÍÑ ¥Ï¥¤¥Ç¥£¥Æー¥ë ¥¢ー¥Þー¥¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤ò¼õÃí³«»Ï
¡ÚRC¥Ù¥ë¥°¡Ö½Õ¤ÎÂç¼õÃí²ñ2026¡×¡Û ¼õÃí´ü´Ö¡§2·î25Æü～5·î25Æü¡Ú¥Ó¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥Ñー¡¢¥íー¥É¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡Û ¡Ú¡Ø1/32 ¥¤¥ó¥¿ー¥°¥ì¥¤Xsi ¥Ñー¥ë¥Û¥ï¥¤¥Èver.¡Û ¡Ú¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°ÍÑ¥Ï¥¤¥Ç¥£¥Æー¥ë ¥¹¥«ー¥È¡¦¥¢ー¥Þー¥¥Ã¥È¡Û
(C)Konami Digital Entertainment
¡¡RC¥Ù¥ë¥°¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026[Åß]¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Î°ìÈÌ¼õÃíÈÎÇä¡Ö½Õ¤ÎÂç¼õÃí²ñ2026¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤Ï¿·ºî¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö1/24¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°ÍÑ¥Ï¥¤¥Ç¥£¥Æー¥ë ¥¹¥«ー¥È¡¦¥¢ー¥Þー¥¥Ã¥È¡×¤Î²Á³Ê¤¬4,400±ß¡£ºÆÈÎ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Öº»ÍåÒØ¼Ø ¡Ø¥Ó¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥Ñー¡Ù¡Ø¥íー¥É¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡Ù ¥»¥Ã¥È¡×¡¢²Á³Ê¤Ï16,500±ß¡£¡Ö¥Ê¥¤¥È¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¡Ø1/32 ¥¤¥ó¥¿ー¥°¥ì¥¤Xsi ¥Ñー¥ë¥Û¥ï¥¤¥Èver.¡Ù¡×¤Î²Á³Ê¤Ï33,000±ß¡£¤³¤Á¤é¤ÏÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥Ý¥¹¥¿ー¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¦¡Ö½Õ¤ÎÂç¼õÃí²ñ2026¡×¥Úー¥¸¤ò»²¾È¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¥¦¥§ー¥ÖÀ½¡Ö1/24 ¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ñー¥Ä½¸¤È¤Ê¤ë
Çò¤¤ÉôÊ¬¤¬¥Ñー¥Ä¤È¤Ê¤ë¡£À½ÉÊÈÇ¤Ç¤ÏÀ®·¿¿§¤ÏÎÐ¤È¤Ê¤ë
(C)TAITO CORPORATION 1989¡¤2025 ALL RIGHTS RESERVED.
(C)TAITO CORPORATION (C)2025 M2 Co.¡¤Ltd.
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º