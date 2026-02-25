´ä°æ¥Ä¥¤¥ó¥º°ì¿§¥à¡¼¥É¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤¿¡ª¡× ¸Å¹¾ºÌ²Â¤¬ÁÀ¤¦¡È¥¢¥¸¥¢¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡É¤ÇÂçµÕÅ¾
¡¡º£µ¨¤ÎÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÂè3Àï¤Ï26Æü³«Ëë¤Î¡ÖHSBC½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡×¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë=¥»¥ó¥È¡¼¥µGC¥¿¥ó¥¸¥ç¥óC.6779¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡Ë¡£¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç²ñ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÇ¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¾å°Ì¼Ô¤é72¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¡¢Í½Áª¥«¥Ã¥È¤Ê¤·¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎÆüËÜÀª¤Ï³«ËëÀï¤«¤é17»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤â³«Ëë¤«¤é¥È¥Ã¥×10¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢Á°½µ¤Î¡Ö¥Û¥ó¥ÀLPGA¥¿¥¤¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢´ä°æÀéÎç¡Ê23¡Ë¤¬G¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¤Ë1ÂÇµÚ¤Ð¤º¤Î2°Ì¡£²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢2½µÁ°¤Î¡ÖPIF¥µ¥¦¥¸½÷»Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Ç¤â¡¢»Ð¤ÎÌÀ°¦¡Ê23¡Ë¤¬C¡¦¥Ï¥ë¤Ë1ÂÇº¹¤ÎÀËÇÔ¡£Àª¤¤¤Î¤¢¤ë´ä°æ¥Ä¥¤¥ó¥º¤¬¡¢º£½µ¤â¾å°Ì¤òÁè¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö»ä¤òËº¤ì¤Á¤ãº¤¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸Å¹¾ºÌ²Â¡Ê25¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÈÁêÀ¤¬¤è¤¤¸Å¹¾¤Ï¡¢¥³¡¦¥¸¥ó¥è¥ó¤¬Í¥¾¡¤·¤¿2023Ç¯¤Ï3ÂÇº¹3°Ì¡£ÍâÇ¯¤ÎºÇ½ªÆü¤Ï¡¢ÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¤ÎH¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë2ÂÇº¹¤ÎÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤«¤éÈ¯¿Ê¤·¤Æ75¤ÈÊø¤ì¤Æ8°Ì¤Ë½ª¤ï¤ë¤â¡¢ºòÇ¯¤âÍ¥¾¡¤·¤¿L¡¦¥³¤Ë4ÂÇº¹2°Ì¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìºòÇ¯¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥¨¥Ó¥¢¥ó¤òÀ©¤·¡¢Ê¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡Ê69.988)1°Ì¤Î¡Ö¥Ù¥¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡×¤òÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤Æ³ÍÆÀ¡£¡Ö¸Å¹¾»þÂå¤ÎÅþÍè¡×¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤ÏÌ¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í½ÁªÍî¤Á5²ó¤äÁ´ÊÆ½÷»Ò¥×¥í½éÆü¤Î79¤È¤¤¤¦¥¹¥³¥¢¤Ï¡¢ÆüÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¡£´é¿§¤¬ºã¤¨¤Ê¤¤»î¹ç¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖºòÇ¯¤Î¸Å¹¾¤Ï29Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡Ê¹ñÆâ4Âç²ñ´Þ¤à¡Ë¤·¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥È¥Ã¥×10¤Ï6²ó¤¢¤ë¡£¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ½¤Àµ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¥¡¼¥×Î¨¡¢¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¡¢Ê¿¶Ñ¥Ñ¥Ã¥È¤Î¿ô»ú¤â³Î¤«¤ËÍî¤Á¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¤³¦¥é¥ó¥¯29°Ì¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯¤â24°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤òÊø¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¸Å¹¾¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾Ç¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥³¡¼¥Á¤ÎÉã¿Æ¤È¤¹¤Ç¤Ë²ÝÂê¤Ï½¤ÀµºÑ¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£µ¨¤Ï³«ËëÀï9°Ì¤Ç¡¢24°Ì¤À¤Ã¤¿Á°½µ¤âºÇ½ªÆü¤Ë67¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÄÌ»»12¥¢¥ó¥À¡¼¤Þ¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£½éÆü¤Ë¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤Ð¡¢¶¯µ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬½Ð¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡ÆüËÜÀªÆ±»Î¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤â¤¢¤ë¤«¡£
¡ÖÉã¤¬¥³¡¼¥Á¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòµ¨¤ÎÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤òÀ©¤·¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£¥´¥ë¥ÕÌ¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿Éã¡¦¾¡¿Ã¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î°Õ³°¤ÊÍ×°ø¤È¤Ï¡£
