Æü¶ä¿³µÄ°Ñ°÷¤ËÀõÅÄ»á¤Èº´Æ£»á¡¡À¯ÉÜ¡¢¹ñ²ñ¤Ë¿Í»ö°ÆÄó¼¨
¡¡À¯ÉÜ¤Ï25Æü¡¢Æü¶ä¤Î¿³µÄ°Ñ°÷¤ËÃæ±ûÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÀõÅÄÅý°ìÏº»á¡Ê71¡Ë¤È¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç¶µ¼ø¤Îº´Æ£°½Ìî»á¡Ê57¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¿Í»ö°Æ¤ò½°»²Î¾±¡¤ÎµÄ±¡±¿±Ä°Ñ°÷²ñÍý»ö²ñ¤ËÄó¼¨¤·¤¿¡£¹ñ²ñ¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢½°»²Î¾±¡¤ÎËÜ²ñµÄ¤ÇºÎ·è¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤âÇ¤´ü¤Ï5Ç¯¡£ÀõÅÄ»á¤Ï3·î31Æü¤ËÇ¤´ü¤ò·Þ¤¨¤ëÌî¸ý°°¿³µÄ°Ñ°÷¡¢º´Æ£»á¤Ï6·î29Æü¤ËÇ¤´ü¤ò·Þ¤¨¤ëÃæÀî½ç»Ò¿³µÄ°Ñ°÷¤Î¸åÇ¤¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æü¶ä¤ÎÀ¯ºö°Ñ°÷¤ÏÁíºÛ¤ÈÉûÁíºÛ2¿Í¡¢¿³µÄ°Ñ°÷6¿Í¤Î·×9¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£Ç¯8²ó³«¤¯¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÇÂ¿¿ô·è¤Ë¤è¤êÀ¯ºö¶âÍø¤Î¾å¤²²¼¤²¤Ê¤É¤ò·è¤á¤ë¡£