ÆÁÅçÂç³Ø¤Ç»î¸³¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡¡¹ñ¸øÎ©ÂçÆó¼¡»î¸³¡¦Á°´üÆüÄø¡ÚÆÁÅç¡Û
¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤ÎÆó¼¡»î¸³Á°´üÆüÄø¤¬2·î25Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¸©Æâ¤Ç¤ÏÆÁÅçÂç³Ø¤ÈÌÄÌç¶µ°éÂç³Ø¤Ç»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÁÅçÂç³Ø¤Î¾ï»°Åç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï¡¢25Æü¤Î¸áÁ°8»þ30Ê¬¤Î³«¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼õ¸³À¸¤¬Â³¡¹¤ÈÆþ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁÅçÂç³Ø¤ÎÁ°´üÆüÄø¤Ë¤Ï6¤Ä¤Î³ØÉô¤¢¤ï¤»¤Æ2364¿Í¤¬½Ð´ê¤·¡¢Ê¿¶Ñ»Ö´êÇÜÎ¨¤Ï2025Ç¯¤è¤ê0.8¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤3.3ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÉôÊÌ¤Ç¤Ï¡¢»õ³ØÉô¤¬°ìÈÖ¹â¤¯7.1ÇÜ¡¢¼¡¤¤¤ÇÌô³ØÉô¤Î4.8ÇÜ¤Ç¤¹¡£
»Ö´ê¼Ô¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¡ÖÍý¹©³ØÉô¡×¤ÎÃë´Ö¥³ー¥¹¤Ï¡¢315¿Í¤ÎÊç½¸¤ËÂÐ¤·922¿Í¤¬»Ö´ê¤·¤Æ¤¤¤Æ2.9ÇÜ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÌÄÌç¶µ°éÂç³Ø¤ÎÁ°´üÆüÄø¤Ë¤Ï192¿Í¤¬½Ð´ê¤·¡¢Ê¿¶Ñ»Ö´êÇÜÎ¨¤Ï2.9ÇÜ¤Ç¤¹¡£
Î¾Âç³Ø¤È¤â¡¢°ìÉô¤Î³Ø²Ê¤Ç¤Ï26Æü¤â»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ç³ÊÈ¯É½¤Ï¤¤¤º¤ì¤â3·î6Æü¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£