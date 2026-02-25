¥±¥¢¥Þ¥Í¤Ë°ÂÖ¤ò¤Ä¤¯¡¢ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤Î80Âå¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ½÷À¡Ä¡Ö¤¤¤Ä»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ê¡¢¾²¤º¤ì¤¬°²½¤·¤Æ¤â¡Ò¹Å¤¤¥½¥Õ¥¡¡¼¡Ó¤òÀäÂÐ¤Ë¼êÊü¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
½ª³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Î°Õ»×¡×¤¬¡ÖµÒ´ÑÅª¤ÊÍø±×¡×¤ÈÌ·½â¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤¬¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë¼£ÎÅ¤ä´Ä¶²þÁ±¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÍ¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Âº¸·¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢À¾ÀîËþÂ§»á¡¢Ê¡Â¼Íº°ì»á¡¢Âç¾ëµþ»Ò»á¡¢¾®Åç½¨¼ù»á¶¦Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø½ª³è¤ÎÍî¤È¤··ê¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤ÈÇ§ÃÎ¾É¤òÊú¤¨¤¿70ÂåÃËÀ¤È¡¢µõ¼å¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿80Âå¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ½÷À¤Î2¤Ä¤Î»öÎã¤«¤é¡¢½ª³è¤ÇËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤¹¤ëËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
ÀâÌÀ¤ò¿ôÆü¤ÇËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ë¡¢¡Ö¹³¤¬¤óºÞ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦Ç§ÃÎ¾É¤ÎÉ×
ÇÙ¤¬¤ó¤ÈÇ§ÃÎ¾É¤òÊú¤¨¤¿´µ¼Ô¤¬¡¢²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤òÁªÂò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢²¿¤ò¤â¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤òÂÅÅö¡¦Å¬³Ê¤È¤¹¤ë¤«¤ò¤á¤°¤ë»öÎã¤Ç¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤âÊú¤¨¤ë70Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤ÇPS1¤ÎÃÊ³¬¡ÊÂ¿¾¯¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ëÃÊ³¬¡Ë¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹³¤¬¤óºÞ¤Î¸ú²Ì¤ÈÉûºîÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ç¼£°å¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤ò¤ª¤ª¤à¤ÍÍý²ò¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤Î¹³¤¬¤óºÞ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¿ôÆü·Ð¤Ä¤È´°Á´¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦°ì²óÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¸ú²Ì¤ÈÉûºîÍÑ¤òÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤òËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤È¤·¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬°åÎÅ¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ÑÂ³Åª¤Ë¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦¹³¤¬¤óºÞ¤Î¤è¤¦¤ÊÌô¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç
¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤Çµ²±¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤¬¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸È½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤êËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤È¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¤É¤Á¤é¤¬¤è¤¤¤Î¤«¡¢ËÜ¿Í¤ÎºÇÁ±¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤Ë¾È¤é¤·¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤ÈÂª¤¨¤Æ¼£ÎÅ¤·¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö¹³¤¬¤óºÞ¤Ç¿É¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÏÇ¦¤Ó¤Ê¤¤¡¢¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºÊ¤Î»×¤¤¤òËÜ¿Í¤¬Ê¹¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»öÎã¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤À¤«¤éÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢°Â°×¤Ë·è¤á¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÏÃÇ¤¸¤ÆÈò¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î·è¤á¤Ä¤±¤¬¡ÖÍî¤È¤··ê¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÍî¤È¤··ê¡×¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨ËÜ¿Í¤¬¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÌÜ¤ò¸«¤ÆÌä¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î´¶¾ð¤¬²º¤ä¤«¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÁ±¤Ê¤Î¤À¡¢¤È³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»þ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ëËÜ¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍøÍÑ¤¹¤ë²ÈÂ²¤¹¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Èá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢
ËÜ¿Í¤Î°Õ»×·èÄê¤òÊÑ¤¨¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ËÜ¿Í¤È²ÈÂ²¤Î´¶¾ð¤È´¶¾ð¤Î¸òº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤è¤¤¡¢°¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿Êªº¹¤·¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¡¢²ÈÂ²¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤¬¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤·ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤â¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤ÎÂº½Å¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ
¤¹¡£
¡Ö¾²¤º¤ì¤¬°²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥½¥Õ¥¡¡¼¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×Ë¬Ìä´Ç¸î»Õ¤Î¡ÈÀµ¤·¤¤»ØÆ³¡É
¼¡¤Ë¡¢¡ÖÀ¸³è¤Î¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëACP¡Ê¢¨¡Ë¤ÈÎÑÍýÈ½ÃÇ¡×¤ò¤á¤°¤ë»öÎã¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÃÏ°è¤Î¡¢¤¢¤ë¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¢¨Advance Care Planning¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢¤â¤·¤â¤Î¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ë¾¤à°åÎÅ¤ä¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ°¤â¤Ã¤Æ¹Í¤¨¡¢²ÈÂ²¤ä°åÎÅ¡¦¥±¥¢¥Á¡¼¥à¤Ê¤É¤È·«¤êÊÖ¤·ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¶¦Í¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¡£
µõ¼å¤¬¤È¤Æ¤â¿Ê¹Ô¤·¤¿80Âå¤Î½÷À¤Ç¡¢¸ý¤«¤é²¿¤È¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÊÐ¿©¤Ç¿©¤¬ºÙ¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸å¤«¤é¥«¥®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆü¾ïÀ¸³èÆ°ºî¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«°ÜÆ°¤Ç¤¤ÆºÂ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¿¬¤Ë
¾²¤º¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¿Í¤Î¿ÍÊÁ¤äÀ³Ê¤òÉ½¤¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³¶ÆÈ¿È¤Ç¡¢2Ç¯Á°¤ËÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿»Ð¤òË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤ÏÆ±¤¸¾ì½ê¤ËÃÖ¤«¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÑÜÄ¢ÌÌ¤Ç¡¢¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¤â°ÂÖ¤ò
¤Ä¤¯¤±¤É¤Ê¤¼¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿É¾È½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë»þ¡¢Ãë´Ö¤«¤éÉô²°¤Î¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤¬²¼¤ê¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ÃÏ°è¤ÎÌ±À¸°Ñ°÷¤¬¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤½¤ÎÊý¤Î¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤È¤·¤ÆÃë´Ö¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¢¤ê¡¢ËèÆü
¥±¥¢¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤½¤Î¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹Å¤¤¥½¥Õ¥¡¡¼¤ËºÂ¤ë¤Èêóáì¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¸À¤¦¤±¤É¡¢°åÎÅ¼Ô¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤½¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤¬¸ýÊÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î»ÕA¤¬¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼B¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¡Öêóáì¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¥½¥Õ¥¡¡¼¤òÅ±µî¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¸ÍÏÇ¤Ã¤¿B¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ÎÊ¡»ãÍÑ¶ñÀìÌçÁêÃÌ°÷C¤Ë¤³¤¦ÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖË¬´ÇA¤¬Å±µî¤·¤í¤È¸À¤¦¤±¤ì¤É¡¢ËÜ¿Í¤Ï»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥½¥Õ¥¡¡¼¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡¢¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¤½¤³¤Ç¡¢C¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤é¡¢¼«»¦¤ò½õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÏÃ¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¤È¤·¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¤âÉ¬¤ºACP¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»Ð¤òË´¤¯¤·¤Æ¤«¤é¤Ï´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤Ë»×¤¤»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤Ï¤«¤«¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¾²¤º¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¶¯À©¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤°Ê³°¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈè¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤òËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¡¢°ì¤Ä¤ÎACP¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ë¡¢¤½¤¦¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¤ËºÇÁ±¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇÁ±¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¤âÎ×¾²ÎÑÍý¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢¾²¤º¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥½¥Õ¥¡¡¼¤ËºÂ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Ï¥½¥Õ¥¡¡¼Å±µîÎÅË¡¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢êóáì¤ò¼£¤¹¤³¤È¤Ï°å³ØÅª¤ËÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê°å³ØÅª¤Ê¾ï¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Å±µî¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢°å³ØÅª¤ÊºÇÁ±¤è¤ê¤âÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬´ðËÜÅª¤ÊÎÑÍý¸¶Â§¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·üÌ¿¤ÊÆÉ¼Ô¤Ï¤â¤¦Íý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°åÎÅÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢À¸³èÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÈÌ¤ËºÇÁ±¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇÁ±¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤Î·ù¤¬¤ë°Õ»×·èÄê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤Ï¤¤
¤±¤Ê¤¤¡ÖÍî¤È¤··ê¡×¤Ç¤¹¡£´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°Ê¾å¡¢»öÎã¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤äÀ¸³è¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç§ÃÎ¾É¤Î´µ¼Ô¤âÂ¿¤¤¤Ê¤«¡¢¡ÖËÜ¿Í¤À¤±¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ³§¤Ç·è¤á¤ë¡¢¤Ç¤â¡¢ËÜ¿Í¤¬Ãæ¿´¡×¡£¤½¤ó¤Ê°Õ»×·èÄê
¤Î¤¢¤êÊý¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
´¶¾ð¤Î¡ÖÍî¤È¤··ê¡×
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê½ª³è¤Î¡ÖÍî¤È¤··ê¡×¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹Í¤¨Êý¤Î´ðËÜ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤µ¤¨Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡ÖÍî¤È¤··ê¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ë¤ÏÀ©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤´¶¾ð¤Î¡ÖÍî¤È¤··ê¡×¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢Íý¶þ¤è¤ê¤â´¶¾ð¡¢ÃÎ¼±¤è¤ê¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£½ª³è¤Î¡ÖÍî¤È¤··ê¡×¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢À©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤´¶¾ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¾Àî ËþÂ§
Ê¡Â¼ Íº°ì
Âç¾ë µþ»Ò
¾®Åç ½¨¼ù