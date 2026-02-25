¿·¼Ö131Ëü±ß¡ª »°É©¤¬¡Ö¡È¿··¿¡É·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¡×È¯É½¤Ë¡È»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡É¤ÎÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥È¥é¥¤¥È¥ó¡¦¥ß¥Ë¤À¤Ê¡ª¡×¡Ö¤â¤¦¹âµé¼Ö¤¸¤ã¤ó¡Ä¡×¤ÎÀ¼¡ª ¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¡Ö¿··¿¥Ó¥Ã¥°¥¥ã¥Ö¡×¤Ë´üÂÔ¤â!? ÆÈ¼«¤Î¡È¸ÄÀ¡ÉÈ¯´ø¤¹¤ë¡Ö¿··¿¥ß¥Ë¥¥ã¥Ö¡×È¯Çä¡ª
»°É©¤Î¡Ö¡È¿··¿¡É·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¡×È¯É½¤Ë¡È»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡É¤ÎÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª
¡¡»°É©¼«Æ°¼Ö¤Ï2026Ç¯2·î5Æü¡¢·Ú¾¦ÍÑ¼Ö¡Ö¥ß¥Ë¥¥ã¥Ö ¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¾¦ÉÊ²þÎÉ¤ò»Ü¤·¤¿¿··¿¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±Æü¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Îºþ¿·¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¢¤½¤·¤ÆÀè¿Ê°ÂÁ´µ¡Ç½¤ÎÂçÉý¤Ê¶¯²½¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬»°É©¤Î¿··¿¡Ö·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê16Ëç¡Ë
¡¡¥ß¥Ë¥¥ã¥Ö ¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢½éÂå¥â¥Ç¥ë¡ÊLT30·Ï¡Ë¤¬1966Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢»°É©¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê»°É©¤é¤·¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ÎÏ¶¯¤¤¸ÄÀ¤¬ÃíÆþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤ò°ì¿·¡£Ä¾Àþ´ðÄ´¤ÎÀº×û¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¡×¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ìë´Ö¤Î»ëÇ§À¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¹âµé´¶¤âÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¡Ø¥È¥é¥¤¥È¥ó¡Ù¤ÎÄïÊ¬¡ª¡×¡Ö¡Ø¥È¥é¥¤¥È¥ó¥ß¥Ë¡Ù¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë´é¤Ä¤¤À¡×¡Ö¿··¿¥â¥Ç¥ë¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Í¡Á¡×¤È¡¢»°É©¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥È¥é¥¤¥È¥ó¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö·Ú¥È¥é¤âÁ´¼ÖLEDÉ¸½à¤È¤Ï¹ë²Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡×¡Ö²¶¤Î¥¯¥ë¥Þ¤è¤êÁõÈ÷¤¬ÎÉ¤¤¡ªÎÞ¡×¡Ö¤â¤¦¹âµé¼Ö¤¸¤ã¤ó¡×¤È¶Ã¤¯À¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡Öºî¶È¼Ö¤À¤·¡¢¥é¥¤¥È¼þ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿»þ¤Î½¤ÍýÂå¤¬¹â¤¯¤Ä¤¤½¤¦¤ÇÉÝ¤¤¡×¡Ö¥Ï¥í¥²¥ó¤Ç½½Ê¬¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢ÁªÂò»è¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¼ÂÍÑÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÀÚ¼Â¤Ê°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤Î»Ø¿Ë¼°¥á¡¼¥¿¡¼¤«¤é»ëÇ§À¤ËÍ¥¤ì¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¡¼¥¿¡¼¡×¤ØÊÑ¹¹¡£
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÃÖ¤±¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥È¥ì¥¤¤Î¿·Àß¤ä¡¢»æ¥Ñ¥Ã¥¯ÂÐ±þ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬ºÙ¤«¤¯¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡ÖG¡×¤Ë¤ÏUSBÅÅ¸»¥½¥±¥Ã¥È¡ÊType-A¡¿C¡Ë¤äÅÅÆ°³ÊÇ¼¥ß¥é¡¼¤âÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢¤â¤Ï¤ä¾èÍÑ¼Ö¤ÈÆ±Åù¤È¤¤¤¨¤ë²÷Å¬À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÀÇ½¤Ç¤Ï¡¢¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤òºþ¿·¤·¤¿¡Ö»°É©e-Assist¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤ä¼«Æ°ÆóÎØ¼Ö¤Î¸¡ÃÎ¤â²ÄÇ½¤Ë¡£
¡¡¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Î¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¡¢Á°¸å¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥»¥ó¥µ¡¼¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö»Å»ö¤Ç»È¤¦¥¯¥ë¥Þ¤À¤«¤é¤³¤½°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹ÎÄêÇÉ¤È¡¢¡ÖÇÀÆ»¤·¤«Áö¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥»¥ó¥µ¡¼¤ä¥«¥á¥éËþºÜ¤Ç²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×¡ÖÍ¾·×¤ÊÅÅ»ÒÀ©¸æ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é°Â¤¯¤·¤Æ¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥¹¥È½Å»ëÇÉ¤Ç°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Áö¹ÔÀÇ½¤Ç¤Ï¡¢ÇÀÈË»ÅÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ß¤Î¤ê¡×¥°¥ì¡¼¥É¡Ê5Â®MT¼Ö¡Ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¡Ö¤Ì¤«¤ë¤ßÃ¦½Ð¥¢¥·¥¹¥È¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ç¥Õ¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç°Ï©ÁöÇËÀ¤ò¶¯²½¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö»Í¶î¡ß¥Ç¥Õ¥í¥Ã¥¯¡ßÃ¦½Ð¥¢¥·¥¹¥È¤È¤«¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÈª¤ËÆþ¤ì¤ëºÇ¶¯»ÅÍÍ¤À¡×¡ÖÇÀºî¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥à¤È¤·¤Æ´°àú¡ª¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥°¥ì¡¼¥ÉÌ¾¤Î¡Ö¤ß¤Î¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¸Þ¹òË¾÷¤ò´ê¤¦´¶¤¸¤ÇÌ¾Á°¤¬¥µ¥¤¥³¡¼¡ª¡×¡ÖÇÀ²È¸þ¤±¤Î¥°¥ì¡¼¥ÉÌ¾¤È¤·¤Æ¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢¤½¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¼«ÂÎ¤ò°¦¤Ç¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆÈ¼«¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¿··¿¥ß¥Ë¥¥ã¥Ö ¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÊ£»¨¤ÊÁÛ¤¤¤âÅÇÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Æ±¼Ö¤¬¥¹¥º¥¡Ö¥¥ã¥ê¥¤¡×¤ÎOEM¶¡µë¤ò¼õ¤±¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀÎ¤Î»°É©À½¥ß¥Ë¥¥ã¥Ö¤Ï¥¿¥¤¥ä¤¬¼ÖÂÎÀèÃ¼¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÄ¾¿Ê°ÂÄêÀ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ÉÕ¤¤Î·Ú¥È¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÂå¤¬²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö»°É©¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·Ú¥È¥é¤òÉü³è¤µ¤»¤ÆÍß¤·¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«¼ÒÀ¸»º»þÂå¤ò²û¤«¤·¤àÀ¼¤Ïº£¤âº¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢OEM¸µ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥º¥¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤¡Ê¥¥ã¥Ó¥ó³ÈÂç»ÅÍÍ¡Ë¡×¤ÎÆ³Æþ¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤ÈÇ¤âOEM¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÌ¾Á°¤ò¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥¥ã¥Ö¡Ù¤Ë¤·¤è¤¦¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÄó°Æ¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´é¤Ä¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ç»ëÇ§À¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¿··¿¥ß¥Ë¥¥ã¥Ö ¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Ï¡¢131Ëü1200±ß¤«¤é167Ëü7500±ß¡£
¡¡¸½¾ì¤ÎÍê¤ì¤ëÁêËÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Âç¤¤¯°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£