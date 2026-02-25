22Ç¯±Û¤·³«ÄÌ!? °¦ÃÎ¡¦ÃÎÂ¿È¾Åç¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ö²÷ÁöÏ©¡×ÃÂÀ¸¤Ø ÆîËÌ¥¢¥¯¥»¥¹¸þ¾å¤Çº®»¨´ËÏÂ¤ÈËÉºÒ¶¯²½¡ª ¡Ö¾ï³êÈþÉÍ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×3·î28Æü³«ÄÌ¡ª
ÃÎÂ¿È¾Åç¤Î¡ÖÆîËÌ¼´¡×¶¯²½¤Ø¡¡½ÂÂÚ²ò¾Ã¤È¡ÖÆ¨¤²¤ëÆ»¡×³ÎÊÝ
¡¡2026Ç¯2·î20Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©¤Ï¡¢À°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌ¹ñÆ»247¹æ¡Ö¾ï³êÈþÉÍ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤ÎÌ¤³«ÄÌ¶è´ÖÌó2.0km¤ò¡¢2026Ç¯3·î28Æü¸á¸å3»þ¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÎÂ¿È¾Åç¤ÎÆîËÌ¥¢¥¯¥»¥¹¸þ¾å¤ä¡¢¸½Æ»¤Î½ÂÂÚ´ËÏÂ¡¢ËÉºÒµ¡Ç½¤Î¶¯²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤ÏÊØÍø¡ª ¤³¤³¤¬¡Ö³«ÄÌ¤¹¤ë¡×¶è´Ö¡£²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª¡Ê6Ëç¡Ë
¡¡ÃÎÂ¿È¾ÅçÃÏ°è¤Î´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤¢¤ë°ìÈÌ¹ñÆ»247¹æ¡Ö¾ï³êÈþÉÍ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¡£
¡¡º£²ó³«ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾ï³ê»Ôºä°æÃÏÆâ¤«¤éÃÎÂ¿·´ÈþÉÍÄ®¾åÌî´ÖÃÏÆâ¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹Ìó2.0km¤Ç¤¹¡£
¡¡2014Ç¯¤Ë³«ÄÌºÑ¤ß¤ÎËÌÂ¦1.0km¤È¹ç¤ï¤»¡¢·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Á´Ä¹3.0km¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¶è´Ö¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌ¹ñÆ»247¹æ¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤òµ¯ÅÀ¤ËÃÎÂ¿È¾Åç¤Î³°¼þ¤äÀ¾»°²Ï¤Î±è´ßÃÏ°è¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆË¶¶»Ô¤Ë»ê¤ë¡¢±äÄ¹Ìó180km¤Î¹°è´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃÎÂ¿È¾ÅçÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤òÆîËÌ¤Ë·ë¤ÖÆ°Ì®¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¡Ê¥»¥ó¥È¥ì¥¢¡Ë¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ä¡¢È¾ÅçÆâ¤ÎËÉÙ¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¥ë¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³«ÄÌ¤¹¤ë¡Ö¾ï³êÈþÉÍ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤Ï¡¢¾ï³ê»Ô¤ÈÈþÉÍÄ®¤Î¶³¦ÉÕ¶á¤òÁö¤ë±äÄ¹3.0km¡¢Éý°÷23m¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£
¡¡2004Ç¯ÅÙ¡ÊÊ¿À®16Ç¯ÅÙ¡Ë¤«¤é»ö¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌÂ¦¤Î1.0km¶è´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2014Ç¯¡ÊÊ¿À®26Ç¯¡Ë11·î¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ³«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆîÂ¦¤Î2.0km¤¬´°À®¤·¡¢»ö¶È³«»Ï¤«¤éÌó22Ç¯¤ò·Ð¤ÆÁ´Àþ¶¡ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥¤¥Ñ¥¹À°È÷¤Î¼ç¤ÊÌÜÅª¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢ËýÀÅª¤Ê¸òÄÌº®»¨¤Î´ËÏÂ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÂ¹Ô¤¹¤ë¹ñÆ»247¹æ¤Î¸½Æ»¤Ï¡¢ÈþÉÍÄ®¤Î¾åÌî´Ö½¸Íî¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è·÷¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ²á¸òÄÌ¤ÈÀ¸³è¸òÄÌ¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»öÁ°¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¸½Æ»¤Î¸òÄÌÎÌ¤Ï1Æü¤¢¤¿¤êÌó1Ëü3000Âæ¤ËÃ£¤·¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¾åÌî´Ö¸òº¹ÅÀ¡×¤Ï¼çÍ×½ÂÂÚ²Õ½ê¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢±ß³ê¤ÊÄÌ¹Ô¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Î³«ÄÌ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÄÌ²á¸òÄÌ¤¬Å¾´¹¤µ¤ì¡¢¸½Æ»¤Îº®»¨´ËÏÂ¤äÃÏ°è¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÉºÒÌÌ¤Ç¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½Æ»¤Î¾åÌî´Ö¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤Ï°¦ÃÎ¸©¤ÎÄÅÇÈ¿»¿åÁÛÄê¶è°è¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆ»Ï©¤ÏºÒ³²»þ¤ÎÂè1¼¡¤Þ¤¿¤ÏÂè2¼¡¶ÛµÞÍ¢Á÷Æ»Ï©¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ÎÀ°È÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÒ³²»þ¤Ç¤âÀ£ÃÇ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¶¯¿Ù¤ÊÆ»Ï©¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¡¢¹°èÅª¤ÊËÉºÒµ¡Ç½¤Î¸þ¾å¤¬¿Þ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ»ö¶È¤ÏÅö½é¡¢Ê¿À®27Ç¯ÅÙ¡Ê2015Ç¯ÅÙ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å´Æ»¤È¤Î¸òº¹Éô¤Ë¤ª¤±¤ë¹©»ö¤¬Æñ¹Ò¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¾Å´ÃÎÂ¿¿·Àþ¤È¸òº¹¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¥ë¥Ð¡¼¥È¡ÊÈ¢·¿¹½Â¤Êª¡Ë¤ò»Ü¹©¤¹¤ëºÝ¡¢Å´Æ»¤Î²¾Àþ¤òÀß¤±¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈ¼¤¦ÄÉ²Ã¤ÎÍÑÃÏ¼èÆÀ¤ä¶¨µÄ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÎ®ÍÑÅÚ¤ÎÅÚ¼Á²þÎÉ¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¹©´ü¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢º£²ó¤Î³«ÄÌ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³«ÄÌÅöÆü¤Î3·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢¸áÁ°11»þ30Ê¬¤«¤éµÇ°¼°Åµ¤ª¤è¤Ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌ¼ÖÎ¾¤¬ÄÌ¹Ô²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±Æü¤Î¸á¸å3»þº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÎÂ¿È¾Åç¤ò½ä¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¤äÊªÎ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö²÷ÁöÏ©¡×¤ÎÃÂÀ¸¤ÏÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£