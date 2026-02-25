Ãç´ÖÍ³µª·Ã¡¢¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ç4ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¡¡¡ÖÀº°ìÇÕ±é¤¸¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡Ãç´ÖÍ³µª·Ã¤¬¡¢2026Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§Ãç´ÖÍ³µª·Ã¡¢¡ØÂç±ü¡Ù¡È¶¸µ¤¡É¤Î°ì¶¶¼£ºÑ¤ò±é¤¸½ª¤¨¤Æ¡¡¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¡¢¸«¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Ìò¡×
¡¡Ä«¥É¥éÂè114ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Î°åÎÅ´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Êー¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹2¿Í¤Î½÷À¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¤ò¸«¾å°¦¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤ëÂç²ÈÄ¾Èþ¤ò¾åºä¼ùÎ¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Ãç´Ö¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ê¤ó¡Ê¸«¾å°¦¡Ë¤¬¼õ¤±»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¸ô¼ßÉ×¿Í¤Î´µ¼Ô¡¦ÏÂÀôÀé²Â»Ò¡£¤È¤¢¤ë»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ê¤ó¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¤Ê¤É¤ËÂ³¤¡¢Ä«¥É¥é¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ãç´Ö¡£ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤Ç¤âÑÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸Ø¤ê¹â¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢Âº·É¤ÈÆ´¤ì¤ÎÇ°¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¿¤À¼«Ê¬¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤³¤Ë¹´¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿Àé²Â»Ò¤¬¡¢¤ê¤ó¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê»ö¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£´ó¤êÅº¤¦¤ê¤ó¤Î»Ñ¤Ë²¿¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡¢Àº°ìÇÕ±é¤¸¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ½Ð±éÎò1998Ç¯ Å·¤¦¤é¤é¡¢2014Ç¯ ²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡¢2022Ç¯¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤ÎÄ«¥É¥é¤Ï³Î¤«10Âå¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÎøÅ¨¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¡£¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¿ÆÍ§Ìò¤È¤·¤Æ¶¦¤ËÄ¹¤¤»þÂå¤òÀ¸¤¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿º¢¤È¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤¤Ìò¿¼¤¯ºî¤ê¹þ¤à»ö¤â¤Ç¤¤Æ¡¢³°¥í¥±¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª»£±Æ¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ª·è¤Þ¤ê¤ÎÎ®¤ì¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÍÄ¤¤¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤â°ì½ï¤Ë²ÈÂ²¤´¤È²Æì¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ÜÆ°¤·¤Æ»£±Æ´ü´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤â¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê²ÈÂ²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°¦¾ð¤¢¤ë¸½¾ì¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆºîÉÊ¤òºî¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸½¾ì¤Ë¤¤¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÃ»¤¤ÂÚºß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹ ¡£
´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É´Ç¸î¿¦¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤ä¤Ï¤ê½Ð»º¤Î»þ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½õ»º»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ëº£¤Ç¤â´¶¼Õ¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤â¤«¤â¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÇ¥¿±´ü´Ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òËÜÅö¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÊÃæ¡¢½õ»º»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÀº¿ÀÅª¥µ¥Ýー¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Âç·¶ºÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸¤±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë