¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð¡¿¥¬¥¤¥à¡×¤ÎÀï¶ËÎ¿ÇÏ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ç¥å¡¼¥¯Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤ÎÀÄÌÚ¸¼ÆÁ¡Ê38¡Ë¤¬¡¢25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ÝÇ½»öÌ³½ê¥¥ã¥¹¥È¥Ñ¥ï¡¼¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤òµù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é°Ç¶â¥É¥Ã¥°¥¹¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ö°Ç¶â¥É¥Ã¥°¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º½Ð±éÅö»þ¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö10Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¡¢¡¢¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÃ»È±¥Ñ¡¼¥Þ¤â°¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥¹¥È¥Ñ¥ï¡¼ÍÍ¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò·ë¤Ð¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö°Ê¸å¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£FC¥Ö¥í¥°¤Ë¤Æ¤Þ¤¿²þ¤á¤Æ½ñ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÀÄÌÚ¤Ï18Ç¯¡¢ÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¡£¤½¤Î¸å¡¢20Ç¯4·î¤Ë¥Ð¥À¥¹¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¤¬¡¢24Ç¯9·î¤ËÂà½ê¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£