¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­Åê¼ê¤¬£²£´Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜºê¹ç½É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·èµ¯½¸²ñ¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£

¡¡¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡ÖµÜºêºÇ¸å¤ÎÌë¤Ï·èµ¯½¸²ñ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Èµ­¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖµÆÃÓ¤¯¤ó¤¬ÂçÎÌ¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¯¤ì¤ÆÂçÊÑÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡µ®½Å¤Ê½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å°Ê³°¤Î»øÁª¼ê¤â¼¡¡¹¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¤Ï¤¢¤ëÁª¼ê¤Î¼Ì¤êÊý¤ËÈ¿±þ¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎÎÙ¤ËÎ©¤ÄËÒ¤¬¼ó¤ò²£¤Ë·¹¤±¤ÆÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡ÖËÒ¤Þ¤¿ÊÑ´é¤·¤Æ¤ë¡©¡×¡¢¡Ö¥³¥ß¥åÎÏ¹â¤¹¤®¡ª¡×¡¢¡ÖÊÑ´é¤Þ¤Ç¤«¤Þ¤¹ËÒ½¨¸ç¤µ¤ó¶²¤í¤·¤¹¤®¤ë¡×¡¢¡ÖËÒ¤µ¤ó¤ÎÊÑ´é¤ª¤â¤í¤¤¡ª¡×¡¢¡ÖËÒ¤Ï¥Û¥ó¥â¥Î¤À¤ï£÷¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£

¡¡ÍÛµ¤¤ÊÀ­³Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëËÒ¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤â¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼Åª¤ÊÌò³ä¤Ç¡¢Ê·°Ïµ¤ºî¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï£Ø¤ÇËÒ¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö·èµ¯½¸²ñ¤ÇÆ±¤¸ÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ØÌÀÆü¤Ç²¶ºÇ¸å¤ä¤Í¤ó¤±¤Éµã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤Í¡©¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡ØÅö¤¿¤êÁ°¤Ã¤¹¤è¥À¥ë¤µ¤ó¡¼¡ª¼«Ê¬¤¹¤³¤Ö¤ëµã¤­¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÒ¤¯¤ó¡£¤¹¤³¤Ö¤ë¾Ð´é¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿£÷Âç²ñ¤Ç¤â¤¹¤³¤Ö¤ë³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£