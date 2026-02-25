¡Ø¤¢¤¿¤·¥ó¤Á¡Ù¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Êì¤Î¼Ì¿¿¤¬Âç¥Ð¥º¥ê¡ª¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âËÜÊª¤¹¤®¤Æ´¶Æ°¡×¡Ö¤±¤éÀèÀ¸¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþ¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¡¡Ì¡²è¡Ö¤¢¤¿¤·¥ó¤Á¡×¤Îºî¼Ô¡¦¤±¤é¤¨¤¤¤³¤µ¤ó¤¬¡¢ºîÉÊ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Î¤Þ¤ÞÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âËÜÊª¤¹¤®¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ø¤¢¤¿¤·¥ó¤Á¡Ù¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Êì¤Î¼Ì¿¿
¡¡1994Ç¯6·î¡¢¼«¿È¤Î¹â¹»»þÂå¤Î²ÈÂ²¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¡Ö¤¢¤¿¤·¥ó¤Á¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤±¤é¤µ¤ó¡£2002Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á²½¡¢2010Ç¯¤Ë¤ÏÃ±¹ÔËÜ¤¬Îß·×1000ËüÉô¤òÆÍÇË¡¢ËÝÌõ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¤¢¤¿¤·¥ó¤Á¡Ù¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Êì¤Î¼Ì¿¿¤¬Âç¥Ð¥º¥ê
¡¡2026Ç¯2·î22Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ì¡²è¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Îµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤¤¤ÞÅßµ¨¸ÞÎØ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¦¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¡£30Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤ËÊì¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢¤¿¤À»³Ì®¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤Ï¾è¤ê¾ì¤ÎÉ¸¹â¤¬2239m¡¢Äº¾å¤ÏÉ¸¹â2950m¡ª¤Ç¡¢¤µ¤¾¤äÈþ¤·¤«¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¾å¤Ï¤¹¤´¤¤Àã¤Ç·Ê¿§¤Ï¸«¤¨¤º¡£Àã¹çÀïÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æµõ¤·¤¯¹ß¤ê¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤·¡¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¡¢Êì¡Ê87ºÐ¡Ë¤ËLINE¤Ç¸«¤»¤¿¤é¡¢¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢Î¹¹Ô¤ÏËÜÅö¤ÎËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÊÖ¿®¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¤Ï¤Ï¡Ä¡×¤È¡¢Êì¿Æ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÊì¡¢¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ã¡×¡Ö¤Ê¤¼¤«ÎÞ½Ð¤½¤¦¡×¡Ö¤±¤éÀèÀ¸¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë