¡¡£²£´Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥È¥ê¤È¶¸¸¤¡×Âè£µÏÃ¤Ç¡¢¸þ°æÍý±é¤¸¤ëÌôÊªÁÜºº°÷¤Î³ë¾ë¤¬Á°ÏÃ¤ËÂ³¤¤¤Æ¹ÅçÊÛ¤Ç¥ÉÆÍ¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Þ¥È¥ê¤³¤È´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¤ÎÁÜºº´±¡¦¹õºê¡ÊºÙÅÄÁ±É§¡Ë¤È¡¢·Ù»ëÄ£ÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý¤Î³ë¾ë·ÙÉôÊä¡Ê¸þ°æÍý¡Ë¡£Ë½Áö¤¹¤ë£²¿Í¤Îà¶¸¸¤ÁÜºº´±á¤¬¤È¤â¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÈ¾¥°¥ìÇä¿Í¡¦ÇßÂô¡ÊÀ¾ÈªÂç¸ã¡Ë¤ò¶¼¤·¤Æ£Ó¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¡Ë¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¼êÊÁ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡£
¡¡£µÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸ÂÐ¾Ý¼Ô¤Î»ö·ï¤Ç¥Þ¥È¥ê¤ËÀè¤ó¤¸¤é¤ì¤¿³ë¾ë¤¬¡¢¤ª¤È¤ê¤Ë»È¤Ã¤¿ÇßÂô¤Ë·ãÅÜ¡£¡Ö¤¯¤½¥Ü¥±¤¬¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¤È½³¤ê¤òÆþ¤ì¡¢¡Ö¥ï¥ì¡¢¥ï¥·¤Î»Ø¼¨Ëº¤ì¤¿¤«¡£¤¢¡©¡¡¥¯¥é¥Ö¤ËÌá¤ì¤æ¤¦¤¿¤¸¤ã¤í¤¦¤¬¡¢¥Ü¥±¤¬¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¡Ö¥Þ¥È¥ê¤Î¥´¥ß¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤«¤ì¤¿¤é·Ù»¡¤Î¥á¥ó¥Ä¤¬´Ý¤Ä¤Ö¤ì¤¸¤ã¤í¤¦¤¬¡ª¡×¡£³ë¾ë¤ÏÇßÂô¤Î¶»¤°¤é¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÆÍ¤Èô¤Ð¤·¡¢ºÇ¸åÄÌ¹ð¡££´ÏÃ¤Ç¤â¹ÅçÊÛ¤ÇÇßÂô¤Ë¥«¥Ä¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹ÅçÊÛ¡Ä¡Ä¤³¤¨¤§¡Ä¡Ä¡×¡Ö³ë¾ë¤Û¤ó¤È¹ÅçÊÛ¤³¤ï¤¤¤·¡¢¥¯¥º¤À¤·´é¤â¤¤¤¤¡×¡Ö³ë¾ë¤Î¹ÅçÊÛ¤¤¿¡×¡Ö¹ÅçÊÛ¤³¤ï¤¤¡£¸þ°æ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö³ë¾ë¤Î¹ÅçÊÛ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ï¥ë¥¤¸þ°æÍý¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸þ°æ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î£¹¥É¥é¥Þ¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¸µ¥ä¥ó¥¡¼°å»Õ¡¦¸Ð²»ÇÈ¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤¬¶Ð¤á¤ëÉÂ±¡¤Î¾å»Ê¤Ë¤¢¤¿¤ëÇ¾¿À·Ð³°²ÊÉôÄ¹¤ÎÃæÅÄÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¥ä¥ó¥¡¼»þÂå¤Î¸Ð²»ÇÈ¤ÎÌ¿¤òµß¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¸µ¥ä¥ó°å»ÕÃÂÀ¸¤òÆ³¤¤¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¥ä¥ó¥É¥¯¤Î²¸»Õ¤À¤¬¡¢¸Ð²»ÇÈ¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢ÈëÌ©¤â±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÂ±¡¾åÁØÉô¤Ë×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Î¥ä¥ó¥¡¼¸ÀÍÕ¤ÇÀµÏÀ¤ò¤«¤Þ¤¹¸Ð²»ÇÈ¡£ÉÂ±¡Â¦¤ÎÃæÅÄ¤Ï¤½¤ì¤òÍÞ¤¨¤ëÂ¦¤Ë¤¤¤Ä¤Ä¡¢±é¤¸¤ë¸þ°æ¤¬Â¾¶É¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£