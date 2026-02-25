¡Ö¤Ê¤¼»ä¤¬¾ù¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¼Â²È¤ÎÁêÂ³¤Ç·»Ëå¤¬Âç¥â¥á¤·¤¿¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¸¶°ø
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÃç¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
Éã¿Æ¤ÎÁòµ·¤ò½ª¤¨¡¢»Í½½¶åÆü¤â²á¤®¤¿º¢¡£ÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ë·»Äï3¿Í¤Ï¡¢¼Â²È¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
·»¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢
»Ð¤Ï¡Ö´ÉÍý¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤éÇäµÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£
Ëå¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯»ÑÀª¤Ç¤·¤¿¡£
Ã¯¤âÁè¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¼¡Âè¤Ë½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤¼»ä¤Ð¤«¤ê¤¬¾ù¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÂ³ÉÔÆ°»º¤ÎÊ¬³ä¶¨µÄ¤Ï¡¢¡ÈÙæ¤á¤ë²ÈÂ²¡É¤¬¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È½àÈ÷¤Î¤Ê¤¤²ÈÂ²¡É¤¬Æñ¹Ò¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼ÉÔÆ°»º¤ÏÊ¬³ä¶¨µÄ¤ÇÙæ¤á¤ä¤¹¤¤¤Î¤«
ÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¸½¶â¤äÍÂ¶â¤È·èÄêÅª¤Ë°ã¤¦ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¶â¤È°ã¤Ã¤ÆÉÔÆ°»º¤¬Ùæ¤á¤ä¤¹¤¤ÍýÍ³¤ÈÆÃÄ§
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º¤Ï¡Ö»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½»¤à¤Î¤«¡¢Âß¤¹¤Î¤«¡¢Çä¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÁ°Äó¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÏÃ¤·¹ç¤¤¤ËÆþ¤ë¤È¡¢µÄÏÀ¤Ï³ú¤ß¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ê¬³ä¶¨µÄ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸øÊ¿¤ÊÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸Á°Äó¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ê¬³ä¶¨µÄ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢É¬¤ºÀ°Íý¤¹¤Ù¤3¤Ä¤Î¤³¤È
¡û1.»ö¼Â´Ø·¸¤ò¶¦Í¤¹¤ë
¤Þ¤º¹Ô¤¦¤Ù¤¤Ï¡¢´¶¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ö¼Â¤Î¶¦Í¤Ç¤¹¡£
¡¦ÅÐµÌ¾µÁ¡¦»ýÊ¬¤Î¾õ¶·
¡¦¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ä°Ý»ýÈñ¤Ï¤¤¤¯¤é¤«
¡¦¼ý±×¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡¦»Ô¾ì²Á³Ê¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤«
¡¦¼ÚÆþ¶â¤äÃ´ÊÝ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤òÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤¬Àµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦Û£Ëæ¤Ê¾ðÊó¤Î¤Þ¤ÞµÄÏÀ¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¸å¤«¤éÇ§¼±¤Î¥º¥ì¤¬É½ÌÌ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡û2.ÁªÂò»è¤ò¡ÈÊÂ¤Ù¤Æ¡ÉÀ°Íý¤¹¤ë
¼¡¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÁªÂò»è¤ÎÃª²·¤·¤Ç¤¹¡£
¡¦ÇäµÑ¤·¤Æ¸½¶â¤ÇÊ¬¤±¤ë
¡¦ÆÃÄê¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¼èÆÀ¤¹¤ë
¡¦ÄÂÂß¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë
¡¦°ì»þÅª¤ËÊÝÍ¤¹¤ë
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤«¡×¤ò·è¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁªÂò»è¤òÆ±¤¸ÅÚÉ¶¤ÇÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ý±×À¡¢¥ê¥¹¥¯¡¢´ÉÍýÉéÃ´¡¢»þ´Ö¼´¡£¤³¤ì¤é¤òÈæ³Ó¤»¤º¤ËµÄÏÀ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö´¶¾ð¡×¤È¡Ö¿ô»ú¡×¤¬º®ºß¤·¤¿¤Þ¤ÞÂÐÎ©¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¡û3.¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤ÈËÜ²»¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë
Ê¬³ä¶¨µÄ¤¬Æñ¹Ò¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Î©¾ì¤Î°ã¤¤¤¬¸À¸ì²½¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¦½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¿Í
¡¦¸½¶â²½¤·¤¿¤¤¿Í
¡¦ÉéÃ´¤òÉé¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í
¡¦¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í
Á´°÷¤¬Æ±¤¸Ì¤Íè¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÊ¿Åù¤ËÊ¬¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë´üÂÔ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Â°×¤Ê¶¦Í¤È¤¤¤¦¡ÈÀèÁ÷¤ê¡É
Ê¬³ä¶¨µÄ¤Ç¤è¤¯Áª¤Ð¤ì¤ëÊýË¡¤Ë¡¢¶¦Í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢Ã¯¤âÂ»¤ò¤·¤Ê¤¤²ºÅö¤Ê²ò·èºö¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¼ÂÌ³¤Ç¤Ï¡¢È½ÃÇ¤òÀèÁ÷¤ê¤¹¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¶¦Í¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢
¡¦ÇäµÑ¤Ë¤âÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×
¡¦³èÍÑ¤Ë¤â°Õ»×Åý°ì¤¬É¬Í×
¡¦ÈñÍÑÉéÃ´¤ÎÄ´À°¤¬É¬Í×
¤È¤Ê¤ê¡¢¸å¤«¤é¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¦Í¼«ÂÎ¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¹ç°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÂåÂØ°Æ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¬³ä¶¨µÄ¤ÇËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È
Ê¬³ä¶¨µÄ¤Ï¡¢ºâ»º¤òÊ¬¤±¤ëºî¶È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢
¡¦¤¤¤¯¤é¤ÇÊ¬¤±¤ë¤«
¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡¦¤Ê¤¼¤½¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÁ´°÷¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«
¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
»ö¼Â¤ò¶¦Í¤·¡¢ÁªÂò»è¤òÀ°Íý¤·¡¢Î©¾ì¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë¡£¤³¤Î½àÈ÷¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨·ëÏÀ¤¬Æ±¤¸¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´¶¾ðÅª¤ÊÂÐÎ©¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¯²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦Ê¬¤±¤ë¤«¡×¤è¤ê¡Ö¤É¤¦ÏÃ¤·¹ç¤¦¤«¡×
ÁêÂ³ÉÔÆ°»º¤ÎÊ¬³ä¶¨µÄ¤ÇºÇ¤âÈò¤±¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬ÉÔÆ°»º¤òÍýÍ³¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢´°àú¤Ê²ò·èºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¨¤ëÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£
¼¡²ó¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÉÔÆ°»º¤ÏËÜÅö¤Ë¡È»ñ»º¡É¤Ê¤Î¤«?¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¡¢Í¥ÎÉ»ñ»º¤ÈÉÔÎÉ»ñ»º¤Î¸«¶Ë¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÉÔÆ°»º¤ÇÙæ¤á¤ëËÜÅö¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¡ÈÊ¬¤±Êý¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È²ÁÃÍ¤ÎÇ§¼±¤Î¥º¥ì¡É¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º´²ÅÅÄ ±Ñ¼ù ¤µ¤«¤¿ ¤Ò¤Ç¤ ¥¢¥Æ¥Ê¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£1991Ç¯¤ËÅìµþÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÉÙ»Î¶ä¹Ô¡Ê¸½¡¦¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡ËÆþ¹Ô¡¢¼ç¤ËÍ»»ñ±Ä¶È¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬´ë²è¤Ë·È¤ï¤ë¡£¤½¤Î¸åÉÔÆ°»º¡¦·úÀß¶È³¦¤Ë¿È¤òÅ¾¤¸¡¢·úÇäÊ¬¾ù¡¢ÄÂÂß¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¢²ð¸îÊ¡»ã»ÜÀßÅù¤Î´ë²è³«È¯¡¦ÇäÇã¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¤·¡¢2023Ç¯8·î¤ËÆÈÎ©¡£ÃÏ¼ç¡¦ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÉÔÆ°»º³èÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤Î³«¶È»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¢ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¢2µé·úÃÛ»Î¡¢FP2µé¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¤ò¶î»È¤·¡¢Áí¹çÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¥¢¥Æ¥Ê¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://athena-ptr.co.jp/
¥¢¥Æ¥Ê¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤äÌÜÅª¤ò¾ÜºÙ¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¡¢Êª·ï¤ä»Ô¾ì¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢½êÍÉÔÆ°»º¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¡¢³«È¯¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¡¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦ÍÑÅÓÊÑ¹¹¡¢ÇäµÑ¡¢¸ò´¹¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¡¦ÀïÎ¬Åª¤Ê´ë²èÄó°Æ¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¡£´ë²è·×²è¤«¤é»ñ¶âÄ´Ã£¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÍ¶Ã×¡¢Àß·×¡¢¹©»ö¡¢°ú¤ÅÏ¤·¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
