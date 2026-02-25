¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¥É¥ë±ß¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½±À°Õ¼±
157.55¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
156.54¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
155.89¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
155.82¡¡¸½ÃÍ
155.67¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
155.14¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
154.80¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
154.44¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
154.34¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
152.80¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
152.03¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
150.94¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
156±ßÂæÈ¾¤Ð¤«¤é¾å¤Ë¹µ¤¨¤ë°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î±À¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÅ¸³«¡£
