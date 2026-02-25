¾®³ØÀ¸ÊÝ¸î¼Ô¤Î£·£·¡ó¤¬¿Ê³ØÀèÁª¤Ó¤Ç±Ñ¸ì¶µ°é¤ò½Å»ë¡¡¡È¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¶µ°÷¼ø¶È¡É¤ä¡È³¤³°¸¦½¤À©ÅÙ¡É¤¬Ì¥ÎÏ¤Ë
¡¡¾®³ØÀ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î´Ö¤Ç¿Ê³ØÀè¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¡¢±Ñ¸ì¶µ°é¤ò½Å»ë¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¿·¤Î°Õ¼±Ä´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿Ê³Ø½Î¡¦±É¸÷¥¼¥ß¥Ê¡¼¥ë¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬³Ø¹»¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê³Ø¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤·¤Æ½Å»ë¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¶µ°÷¤Ë¤è¤ë¼ø¶È¤Î½¼¼Â¤ä³¤³°¸¦½¤À©ÅÙ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ïº£Ç¯1·î10Æü¡Á20Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô2094¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ ¾®³ØÀ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î77.3¡ó¤¬¡Ö¿Ê³ØÀèÁª¤Ó¤Ç±Ñ¸ì¶µ°é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ËÈæ¤Ù¤Æ±Ñ¸ì¶µ°é¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£±Ñ¸ì¤Ï¾Íè¤Î³Ø½¬¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤ëÊÝ¸î¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢±Ñ¸ì¶µ°é¤Ø¤ÎÅê»ñ°Õ¼±¤¬¿Ê³Ø¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë¶¯¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÝ¸î¼Ô¤¬Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë±Ñ¸ì¶µ°é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¶µ°÷¤Ë¤è¤ë¼ø¶È¤¬Â¿¤¤³Ø¹»¡×¤¬ºÇ¤â»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö´õË¾¼Ô¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë³¤³°¸¦½¤À©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¤¬¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¶µ°÷¤Î¼ø¶È¤Ï¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¸À¸ì´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ùÆ¸¤¬±Ñ¸ì¤Ë¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°¸¦½¤À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÛÊ¸²½ÂÎ¸³¤ä¼ÂÁ©Åª¤Ê±Ñ¸ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Î°éÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅÀ¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä´ºº¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¶µ°é¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¼«¿È¤Î°Õ¼±¤â¹â¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬¡Ö±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹ÎÏ¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¸ì4µ»Ç½¡ÊÊ¹¤¯¡¢ÆÉ¤à¡¢½ñ¤¯¡¢ÏÃ¤¹¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¤È¤¯¤Ë¡ÖÏÃ¤¹ÎÏ¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï¹â¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä¾Íè¤Î¿Ê³Ø¡¦½¢¿¦¤Ç±Ñ¸ì¤ò»È¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³¤³°ÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´û¤ËÎ±³Ø¤ä¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¾®³ØÀ¸¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é·Ð¸³¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ëÊÝ¸î¼Ô¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤³¤È¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂÎ¸³¤Ï±Ñ¸ìÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÛÊ¸²½Íý²ò¤ä»ëÌî¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢±Ñ¸ì¶µ°é¤¬Ã±¤Ê¤ë³Ø½¬²ÊÌÜ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ »Ò¤É¤â¤Î¾Íè¤Î²ÄÇ½À¤ò³«¤¯½ÅÍ×¤Ê¶µ°éÍ×ÁÇ¤È¤·¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë ¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¾®³Ø¹»ÃÊ³¬¤«¤é¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤¯¡¢³Ø¹»Áª¤Ó¤ÎºÝ¤ÎÂç¤¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¡¢³Ø¹»Â¦¤¬¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¶µ°÷¤ÎºÎÍÑ¤ä³¤³°¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³È½¼¤Ê¤É¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¶µ°é´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£