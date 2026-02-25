5.2²¯±ß¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë»º¶ð¥µ¥¬¥ë¥Þ¡¼¥¿¤ÏÀÄÍÕ¾Þ¤Ø¡¡Ê¡±Ê»Õ¡Ö¤â¤¦°ìÃÊ³¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×
¡¡Àè½µ21Æü¤Îºå¿ÀÌ¤¾¡ÍøÀï¤Ç½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¥µ¥¬¥ë¥Þ¡¼¥¿¡Ê²´3¡áÊ¡±Ê¡¢Éã¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¡Ë¤ÏÀÄÍÕ¾Þ¡Ê4·î25Æü¡¢Åìµþ¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ø¡£
¡¡Ê¡±Ê»Õ¤Ï¡Ö¶¥ÇÏ¤ÇÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£1¥«·î¤¯¤é¤¤ÊüËÒ¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÃÊ³¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡£¿´Â¡¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¤È¿´¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï23Ç¯¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ëÅöºÐ¤Ç5²¯2000Ëü±ß¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¤Ï20Ç¯¤Î3´§ÇÏ¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¡¢Êì¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óG1ÇÏ¤Î¥³¥ó¥ô¥£¥¯¥·¥ç¥ó2¡£ÇÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤Î¥Í¥Ñ¡¼¥ëÌ¾¡£¡ÖÀ¤³¦¤ÎÄº¾å¡¢Âç¶õ¤ÎÆ¬¡×¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£