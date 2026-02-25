Ãç´ÖÍ³µª·Ã¡¡¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë½Ð±é¡¡¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤¿¸ô¼ßÉ×¿Í¤Î´µ¼ÔÌò¡ÖÂº·É¤ÈÆ´¤ì¤ÎÇ°¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡NHK¤Ï25Æü¡¢½÷Í¥¤ÎÃç´ÖÍ³µª·Ã¡Ê46¡Ë¤¬º£Ç¯Á°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç14Ç¯Á°´ü¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×¤ä22Ç¯Á°´ü¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤Ê¤É¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ê¸ÌÀ³«²½¤¬¿Ê¤à¤â¤Þ¤À½÷À¤Î¿¦¶È¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÀ¼£»þÂå¡£´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ßÆüËÜ½é¤Î¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Âç´ØÏÂ¡Ê¤Á¤«¡Ë¤ÈÎëÌÚ²í¡Ê¤Þ¤µ¡Ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿2¿Í¤Î½÷À¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¥Ð¥Ç¥£·à¡£¸«¾å°¦¤È¾åºä¼ùÎ¤¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¸«¾å¤¬Âç´Ø¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¡¢¾åºä¤¬ÎëÌÚ¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÂç²ÈÄ¾Èþ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Ãç´Ö¤Ï¤ê¤ó¤¬¼õ¤±»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¸ô¼ßÉ×¿Í¤Î´µ¼Ô¡¦ÏÂÀôÀé²Â»Ò¡Ê¤¤¤º¤ß¡¦¤Á¤«¤³¡ËÌò¡£¤È¤¢¤ë»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãç´Ö¤Ï98Ç¯Á°´ü¡ÖÅ·¤¦¤é¤é¡×¡¢¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×¡¢¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤ËÂ³¤¡¢4ÅÙÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ãç´Ö¤ÏÂæËÜ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤ÀºÝ¤ÎÀé²Â»Ò¤Î°õ¾Ý¤ò¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤Ç¤âÑÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸Ø¤ê¹â¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢Âº·É¤ÈÆ´¤ì¤ÎÇ°¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê²ÚÂ²¤Î±üÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¿¤À¼«Ê¬¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤³¤Ë¹´¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿Àé²Â»Ò¤¬¡¢¤ê¤ó¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê»ö¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£´ó¤êÅº¤¦¤ê¤ó¤Î»Ñ¤Ë²¿¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡¢Àº°ìÇÕ±é¤¸¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ãç´Ö¤Ï¡ÖÅ·¤¦¤é¤é¡×¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÎøÅ¨Ìò¤Ç½Ð±é¡£¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¡ÈÊ¢¿´¤ÎÍ§¡É¤È¤·¤ÆÀ¸³¶¤ÎÍ§¾ð¤òÃÛ¤¤¤¿Çì¼ß²È¤ÎÎá¾î¤òµ¤ÉÊ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë±é¤¸¡¢¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤Ç¤ÏÌÀ¤ë¤¯ÊñÍÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÊì¿Æ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡£¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤ÈÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÌòÊÁ¤òÇ®±é¤·¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¡£º£ºî¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤ê¤ó¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤ê¹ç¤¦¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¡½¡½¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤ë°Õµ¤¹þ¤ß
¡Ö¸ô¼ß²È¤Î±üÊý¤Ç¤¢¤ëÀé²Â»Ò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤Ç¤âÑÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸Ø¤ê¹â¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢Âº·É¤ÈÆ´¤ì¤ÎÇ°¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê²ÚÂ²¤Î±üÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¿¤À¼«Ê¬¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤³¤Ë¹´¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿Àé²Â»Ò¤¬¡¢¤ê¤ó¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê»ö¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£´ó¤êÅº¤¦¤ê¤ó¤Î»Ñ¤Ë²¿¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡¢Àº°ìÇÕ±é¤¸¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ½Ð±éÎò
¡¡¡Ö1998Ç¯¡ØÅ·¤¦¤é¤é¡Ù¡¢2014Ç¯¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡¢2022Ç¯¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤ÎÄ«¥É¥é¤Ï³Î¤« 10Âå¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÎøÅ¨¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¡£¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¿ÆÍ§Ìò¤È¤·¤Æ¶¦¤ËÄ¹¤¤»þÂå¤òÀ¸¤¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿º¢¤È¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤¤Ìò¿¼¤¯ºî¤ê¹þ¤à»ö¤â¤Ç¤¤Æ¡¢³°¥í¥±¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª»£±Æ¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ª·è¤Þ¤ê¤ÎÎ®¤ì¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÍÄ¤¤¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤â°ì½ï¤Ë²ÈÂ²¤´¤È²Æì¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ÜÆ°¤·¤Æ»£±Æ´ü´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤â¥¥ã¥¹¥È&¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê²ÈÂ²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°¦¾ð¤¢¤ë¸½¾ì¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆºîÉÊ¤òºî¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸½¾ì¤Ë¤¤¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÃ»¤¤ÂÚºß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ºîÉÊ¤Ï¡¢´Ç¸î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ä»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö´Ç¸î¿¦¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤ä¤Ï¤ê½Ð»º¤Î»þ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½õ»º»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ëº£¤Ç¤â´¶¼Õ¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤â¤«¤â¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÇ¥¿±´ü´Ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¡È¼«Ê¬¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òËÜÅö¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÊÃæ¡¢½õ»º»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÀº¿ÀÅª¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Âç·¶ºÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸¤±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×