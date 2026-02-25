¼¡´üÄ«¥É¥é¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡ÙÂè7¼¡¥¥ã¥¹¥È13¿ÍÈ¯É½¡¡Ãç´ÖÍ³µª·Ã¡¢¸ÅÀîÍºÂç¤é¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì
¡¡2026Ç¯Á°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤ÎÂè7¼¡½Ð±é¼Ô¤¬2·î25Æü¡¢¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÌÀ¼£»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡È´Ç¸î¡É¤Î³ÎÎ©¤ËÄ©¤à¼ç¿Í¸ø¡¦¤ê¤ó¤ÈÄ¾Èþ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¡¢ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡¤Î°å»Õ¤ä´ÇÉÂÉØ¡¢´µ¼Ô¤é¤ò±é¤¸¤ë´é¤Ö¤ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãç´ÖÍ³µª·Ã¡¢Åû°æÆ»Î´¡¢¸ÅÀîÍºÂç¤é¼ÂÎÏÇÉ¤¬¤½¤í¤¤¡¢ÊüÁ÷³«»Ï¤òÁ°¤ËÊª¸ì¤ÎÎØ³Ô¤¬°ìÁØÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡³°²Ê¤Î¶µ¼ø¡¦º£°æ±×ÃË¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¸ÅÀîÍºÂç¡£¥É¥¤¥ÄÎ±³Øµ¢¤ê¤Î¥È¥Ã¥×¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¿ÍÊª¤À¡£¸ÅÀî¤Ï¡Ö¤·¤Ð¤·¤Ð¼ç¿Í¸ø¤ÈÂÐÎ©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°å¶É¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î°å³Ø¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö·ãÆ°¤Î»þÂå¤Ë¡Ø´Ç¸î¡Ù¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡³°²Ê¤Î½õ¶µ¼ø¡¦Æ£ÅÄË®É×Ìò¤Îºä¸ýÎÃÂÀÏº¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡¢Åö»þ¤ÏÅöÁ³¤À¤Ã¤¿µÕÉ÷¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤·°¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½õ¼ê¡¦¹õÀî¾¡¼£Ìò¤ÎÊ¿Ç¸À¸À®¤Ï¡Ö2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÉÂ±¡¤ÎÉû±¡Ä¹¡¦ÅÏÊÕ¹ÔÀ®¤ò±é¤¸¤ë¿¹ÅÄ´ÅÏ©¤Ï¡¢Êì¤¬´Ç¸î»Õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö´Ç¸î»Õ¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤Æº£ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¶¯¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£´ÇÉÂÉØ¡¦±ÊÅÄ¥Õ¥æÌò¤ÎÇÇØÄØ¤Ï¡¢¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹°ÊÁ°¤«¤éÆ¯¤¯½÷À¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡ÖÊª¸ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¤Á¤ó¤È¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¡¢ÅÏ¤·¡¢°ú¤·Ñ¤®Â³¤±¤ëÌò¼Ô¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÑÌ³°÷¡¦¼ÆÅÄËüºîÌò¤ÎÈÓÈøÏÂ¼ù¡¢¼Â½¬¤Ç¼õ¤±»ý¤Ä´µ¼ÔÌò¤Î¼ãÎÓ»þ±Ñ¡¢¿´ÃæÌ¤¿ë¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë½÷Ïº¡¦Í¼ÆäÌò¤ÎÂ¼¾åÊæÇµ²Â¡¢´ÇÉÂÉØ¡¦»°±º¥Ä¥äÌò¤ÎÅìÌî°¼¹á¡¢¥Õ¥æ¤ÎÉ×¡¦±ÊÅÄ¹¯²ðÌò¤Î¤¸¤í¤¦¡¢´µ¼Ô¡¦±àÉôÌï°ìÏºÌò¤ÎÌîÅºµÁ¹°¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡¤Î±¡Ä¹¡¦Â¿ÅÄ½ÅÂÀÏºÌò¤ÎÅû°æÆ»Î´¤Ï¡ÖÌÀ¤ë¤¯¼£¤á¤ë»þÂå¡×¤ÈÌÀ¼£¤òÉ½¸½¤·¡¢¡Ö¤½¤ÎÀè¿Í¤ÎÊý¡¹¤ÎÅØÎÏ¤Ë¼ºÎé¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤ê¤ó¤¬¼õ¤±»ý¤Ä¸ô¼ßÉ×¿Í¡¦ÏÂÀôÀé²Â»Ò¤ò±é¤¸¤ëÃç´ÖÍ³µª·Ã¤Ï¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤Ç¤âÑÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸Ø¤ê¹â¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÂº·É¤ÈÆ´¤ì¤ÎÇ°¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌò¤Ø¤Î»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À©ºîÅý³ç¤Î¾¾±àÉðÂç¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢´Ç¸î¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÂå¤ËÍý²ò¤òÆÀ¤ëÆñ¤·¤µ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¤ê¤ó¤ÈÄ¾Èþ¤¬Çº¤ß¡¢ËÛÁö¤¹¤ëÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÊüÁ÷³«»Ï¤Þ¤Ç¤¢¤È1¤«·î¡£ÌÀ¼£¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡È´Ç¸î¤È¤Ï²¿¤«¡É¤òÌä¤¤¤«¤±¤ëÊª¸ì¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
