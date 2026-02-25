¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¿·¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¡¡Ãç´ÖÍ³µª·Ã¤¬¸ô¼ßÉ×¿Í¤Î´µ¼ÔÌò¡¡Åû°æÆ»Î´¤¬ÉÂ±¡±¡Ä¹Ìò¤Ç26Ç¯¤Ö¤êÄ«¥É¥é
¡¡NHK¤Ï25Æü¡¢½÷Í¥¤ÎÃç´ÖÍ³µª·Ã¡Ê46¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸ÅÀîÍºÂç¡Ê38¡Ë¤é¤¬º£Ç¯Á°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸ÌÀ³«²½¤¬¿Ê¤à¤â¤Þ¤À½÷À¤Î¿¦¶È¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÀ¼£»þÂå¡£´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ßÆüËÜ½é¤Î¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Âç´ØÏÂ¡Ê¤Á¤«¡Ë¤ÈÎëÌÚ²í¡Ê¤Þ¤µ¡Ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿2¿Í¤Î½÷À¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¥Ð¥Ç¥£·à¡£¸«¾å°¦¤È¾åºä¼ùÎ¤¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¸«¾å¤¬Âç´Ø¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¡¢¾åºä¤¬ÎëÌÚ¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÂç²ÈÄ¾Èþ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡¤Î´Ø·¸¼Ô¤ä´µ¼Ô¤¿¤Á¡£Ãç´Ö¤Ï¤ê¤ó¤¬¼õ¤±»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¸ô¼ßÉ×¿Í¤Î´µ¼Ô¡¦ÏÂÀôÀé²Â»ÒÌò¡£Àé²Â»Ò¤Ï¤È¤¢¤ë»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæËÜ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤ÀºÝ¤ÎÀé²Â»Ò¤Î°õ¾Ý¤ò¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤Ç¤âÑÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸Ø¤ê¹â¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢Âº·É¤ÈÆ´¤ì¤ÎÇ°¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö´ó¤êÅº¤¦¤ê¤ó¤Î»Ñ¤Ë²¿¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡¢Àº°ìÇÕ±é¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÅÀî¤ÏÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡³°²Ê¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¶µ¼ø¡¦º£°æ±×ÃË¡Ê¤ò±é¤¸¤ë¡£ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤·¤Ð¤·¤Ð¼ç¿Í¸ø¤ÈÂÐÎ©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°å¶É¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î°å³Ø¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤êÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡³°²Ê¤Î½õ¶µ¼ø¡¦Æ£ÅÄË®É×¤ÏÇÐÍ¥¤Îºä¸ýÎÃÂÀÏº¤¬±é¤¸¤ë¡£¤ê¤ó¤¿¤Á¤ÈÅÙ¡¹ÂÐÎ©¤¹¤ëÌòÊÁ¤Ç¡Ö»ä¤Ï¡¢Åö»þ¤ÏÅöÁ³¤À¤Ã¤¿µÕÉ÷¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤ê¤ó¤¿¤Á¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë³°²Ê¤Î½õ¼ê¡¦¹õÀî¾¡¼£Ìò¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤ÎÊ¿Ç¸À¸À®¤¬½Ð±é¡£Ê¿Ç¸¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÉ÷¤òÃµ¤¹Æü¡¹¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÉÂ±¡¤Î±¡Ä¹¡¦Â¿ÅÄ½ÅÂÀÏº¤òÇÐÍ¥¤ÎÅû°æÆ»Î´¤¬±é¤¸¤ë¡£Åû°æ¤¬Ä«¥É¥é¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï2000Ç¯Á°´ü¡Ö»ä¤ÎÀÄ¶õ¡×°ÊÍè¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¡£¡Ö¤Þ¤À¡¢¹¾¸Í»þÂå¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº®ÆÙ¤È¤·¤¿»þÂå¤ËÀ¾ÍÎ°å³Ø¤Ç¿Í¡¹¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÂÂçÄñ¤Î¶ìÏ«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀè¿Í¤ÎÊý¡¹¤ÎÅØÎÏ¤Ë¼ºÎé¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£ÉÂ±¡¤ÎÉû±¡Ä¹¡¦ÅÏÊÕ¹ÔÀ®¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤Î¿¹ÅÄ´ÅÏ©¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡ÉÂ±¡¤Î´ÇÉÂÉØ¡¦±ÊÅÄ¥Õ¥æÌò¤È¤·¤Æ½÷Í¥¤ÎÇÇØÄØ¤¬½Ð±é¡£´ÇÉÂÉØ¤Ï¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹°ÊÁ°¤«¤éÉÂ±¡¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ëÀìÌçÅª¤Ê·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤½¾Íè´Ç¸îÉØ¤Ç¡¢¡Ö¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÀ¸¤¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ª»Å»ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î±é¤¸¤ë±ÊÅÄ¥Õ¥æ¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥Õ¥æ¤ÎÉ×¡¦±ÊÅÄ¹¯²ð¤ò¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥·¥½¥ó¥Ì¡×¤¸¤í¤¦¤¬±é¤¸¤ë¡£¤¸¤í¤¦¤Ï»Ò¶¡¤Î¤³¤íÉÂ¼å¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¢¤Îº¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª°å¼ÔÍÍ¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£´ÇÉÂÉØ¡¦»°±º¥Ä¥äÌò¤Î½÷Í¥¤ÎÅìÌî°¼¹á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡¢´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Ä«¤Ë¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÉ¤¤ºîÉÊ¤ò³§¤µ¤ó¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤ê¤ó¤¿¤Á¤¬Íê¤ì¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ëÉÂ±¡¤ÎÍÑÌ³°÷¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤º¤ó¡×¤ÎÈÓÈøÏÂ¼ù¡£¡Ö¤Ú¤Ã¤³¤ê¿¼¡¹88¡ë¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥®¥ã¥°¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Ä¾Èþ¤¬¼Â½¬¤Ç¼õ¤±»ý¤Ä´µ¼Ô¡¦´Ý»³ÃéÂ¢¤òÇÐÍ¥¤Î¼ãÎÓ»þ±Ñ¤¬±é¤¸¤ë¡£¼ãÎÓ¤ÏÄ«¥É¥é½é½Ð±é¤Ç¡ÖÌò¼Ô¤ò»Ö¤·¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ä«¥É¥é¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Ï¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£¿´ÃæÌ¤¿ë¤ÇÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿½÷Ïº¡¦Í¼Æä¤ò±é¤¸¤ë½÷Í¥¤ÎÂ¼¾åÊæÇµ²Â¤Ï¡Ö½÷Ïº¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤Ï·è¤·¤Æ²º¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç²¿¤ò¼êÊü¤µ¤º¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¤òÆü¡¹¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌò¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ê¤ó¤¬¼Â½¬¤Ç½é¤á¤Æ¼õ¤±»ý¤Ä´µ¼Ô¡¦±àÉôÌï°ìÏºÌò¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÌîÅºµÁ¹°¤¬½Ð±é¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤ÈÉÂ±¡Æâ¤ÇÍÌ¾¤Ê´µ¼Ô¤ÎÌòÊÁ¤Ç¡¢¡Ö¼ç¿Í¸ø¡¦¤ê¤ó¤Ë¸ì¤é¤º¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë±àÉô¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌ³¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
