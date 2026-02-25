¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡ÛJOC¶¶ËÜÀ»»Ò²ñÄ¹¡ÖÎò»ËÅª¤ÊÀ®²Ì¡×¡ÖÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¡×Áª¼ê¤ò¾Î»¿
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿24¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤¬25Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î²òÃÄ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡ËÁª¼êÃÄËÜÉô¤é·×121¿Í¤¬ÀµÁõ¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡JOC¤Î¶¶ËÜÀ»»Ò²ñÄ¹¤Ï¡ÖÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç²áµîºÇÂ¿¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¿ô¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£Âç²ñ¤òÁí³ç¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï³§¤µ¤ó°ì¿Í°ì¿Í¤Î¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¾Î¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¸Â³¦¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë»Ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¡È¤È¤â¤Ë¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ò¡£¡É¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò³Î¤«¤Ê¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤ò¾Î¤¨¹ç¤¦»Ñ¡¢»Ù¤¨¹ç¤¦»Ñ¡¢¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤ò´Ó¤¯»ÑÀª¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¸ÞÎØ¤¬»ý¤ÄËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ´Áª¼ê¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄ¤ÏÅßµ¨Âç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿¤Î¥á¥À¥ë24¸Ä¡Ê¶â5¸Ä¡¢¶ä7¸Ä¡¢Æ¼12¸Ä¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¶â¥á¥À¥ë5¸Ä¤â1998Ç¯Ä¹ÌîÂç²ñ¤ÈÊÂ¤Ó²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶â4¸Ä¤ò´Þ¤à¥á¥À¥ë9¸Ä¤ÈÎÌ»º¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤â²áµîºÇ¹â¤Î¥á¥À¥ë6¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Ï6Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢17Æü´Ö¤ÎÇ®Àï¤ò½ª¤¨¤Æ22Æü¤ËÊÄ²ñ¼°¤ò·Þ¤¨¤¿¡£