ºå¿À¡¡¥¥ã¥ó¥×MVP¤Ï°ÛÎã¤Î9Áª¼ê¡¢¡ÖÉÔ°Â¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬½çÄ´¡×¤ÈÆ£Àî´ÆÆÄÎ®¤Î¥¥ã¥ó¥×Áí³ç
¡¡ºå¿À¤Ï25Æü¡¢²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥¥ã¥ó¥×¤òÁí³ç¤·¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ï¥¥ã¥ó¥×MVP¤È¤·¤ÆÀÐ¹õ¡¢ÌÚ²¼¡¢ÅèÂ¼¤ò»Ï¤á¡¢ÃæÀî¡¢¾®Ìî»û¡¢¸µ»³¡¢ÉÍÅÄ¡¢¹â»û¡¢°Ë¸¶¤È°ÛÎã¤Î9¿Í¤Î¼ã¼ê¤òµó¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÄì¾å¤²¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½º£Ç¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡£
¡¡¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë½çÄ´¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÎÉ¤¤Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¾Ã²½¤È¡¢µ¹ÌîºÂÂ¼¤È¶ñ»ÖÀî¤Î³§¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤ÈÁ´¹ñ¤«¤é¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²Æì¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤é¤ì¤Æ¡£²æ¡¹¤¬Çñ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë½É¼Ë¤ÎÂ¼¤ä³¹¤ä¡¢Á´ÂÎ¤Ë³§¤µ¤ó´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½¡ØË×Æ¬¡Ù¤½¤·¤Æ¡ØÌÛ¤Ã¤ÆÀÑ¤à¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¢¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤è¤¤¤è¹Ô¤±¤ë¤Ê¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½100ÅÀËþÅÀ¤ÇÅÀ¿ô¤Ä¤±¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢²¿ÅÀ¤«¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¤½¤ÎÅÀ¿ô¤Ï¤Ä¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¡½¡½¿·ÀïÎÏ¡¢¿·²ÃÆþ¤ÎÁª¼ê¤ÎÆ°¤¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¢ºòÇ¯Íè¡¢½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¡¢½çÄ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ¿¤¤¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¿·ÀïÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ÎÇØÃæ¤Ë¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÇØ¤â¤¿¤ì¤ËÇØÃæ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤Á°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤Ç¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ´Ó¤±¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿3·î¡¢¼¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤È¡£¤Þ¤¢ÉÔ°Â¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬½çÄ´¤À¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡×
¡¡¡½¡½º£Ç¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Î°ìÈÖ¤Î¼ý³Ï¤Ï¡£
¡¡¡Ö½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤³¤ì¤Ï°ìÊâ°ìÊâ¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¡¢¤½¤ì¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Î»þ¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì°ìÈÖ¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤Ï¤¤¡¢°ìÊâ°ìÊâ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ÅêÂÇ¤Î¤³¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÎMVP¤Ï¡£
¡¡¡ÖÅêÂÇ¤È¤¤¤¦Ê¬¤±Êý¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¡¢Åê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀÐ¹õ¡¢¤½¤ì¤«¤éÌÚ²¼¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤êÈó¾ï¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£Èó¾ï¤ËÍê¤â¤·¤¤3·î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡£Êá¼ê¤Ç¸À¤¦¤ÈÅèÂ¼¡£Èó¾ï¤ËÂÇÀÊÆâ¤Ç¤ÎÆ°¤¡¢³èÌö¡¢¤½¤ì¤«¤é¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÂ¤ê¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î¤È¤³¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÈà¤Î¾ì¹ç¤ÏÇØÈÖ¹æ¤¬3·å¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤¬°ìÆü°ìÆüÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢1·³¥ì¥Ù¥ë¤Ç¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½3Áª¼ê¤Ë¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¡£
¡¡¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ï¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤é¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤¬µ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Î¸«¶Ë¤á¤ò»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¤«¤é¡£Èà¤é¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Â¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÉôÌç¤Ç¤Ï¡£ÂÇ¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤¤¤¨¤ÐÃ¯¤«¤Ê¡¢¿·ÀïÎÏ¤ÎÉÍÅÄ¡¢¤½¤ì¤«¤é¹â»û¡¢¤¢¤ÈÃ¯¤¬¤¤¤ë¤«¤Ê¡Ä¡£ÃæÀî¡¢¸µ»³¡¢¾®Ìî»û¡£Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤Ãû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½³ÆÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤ÈáÌÄ¤È¤¤¤¦¤«Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡¡ÖÁ´¤¯Çº¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¤â¸À¤¦¤È¤ª¤ê¡¢Áª¼ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¿Ê¤à¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤Î¿Ê¤à¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬°ã¤¦Áª¼ê¤ò¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢Áê¼ê¤È¸þ¤¹ç¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤ÁÇºà¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½º£¸å¤Î²ÝÂê¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ö¾¡¤ÁÉé¤±¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò°ìÊâ¤º¤Ä¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½Á´¹ñ¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡£
¡¡¡Ö1¥«·î´Ö¡¢²Æì¤Ç¤Î¥¥ã¥×¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î±þ±ç¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢´Ñ¸÷¤ò´Þ¤á¤Æ²Æì¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Æì¤ËÍè¤ÆÅ·µ¤¤ÎÎÉ¤µÅù¤Ç¾¯¤·¿´¤¬°Â¤é¤¤¤À¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£3·î¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤«¤é3·îËö¤«¤é¤ÏNPB¤Ç¥×¥íÌîµå¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤ËèÆü¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê1¥«·î¤Î²Æì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£WBC¤«¤éNPB¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Ø¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤âÌîµåÇ®¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÖÌ¾Á°½Ð¤·Ëº¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë°ìÈÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï°Ë¸¶¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£Ëº¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ì¾Á°¤Ï½Ð¤·Ëº¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×