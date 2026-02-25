¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡¦ËÙÅç¹Ô¿¿¤é¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆÃÊÌ¾Þ¡¡¶¶ËÜ²ñÄ¹¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤¿¤¿¤¨¤ë¡¡ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î²òÃÄ¼°¡Ú¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Û
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò½ª¤¨¤¿ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤¬25Æü¤Ë²òÃÄ¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åßµ¨¸ÞÎØ²áµîºÇÂ¿¤Î¶â5¸Ä¡¢¶ä7¸Ä¡¢Æ¼12¸Ä¤Î·×24¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÁª¼êÃÄ¡£JOC¤Î¶¶ËÜÀ»»Ò²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó1¿Í1¿Í¤Î¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤Ç¤¢¤êÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀª»Ë¾å½é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¼ïÌÜ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»°±ºÍþÍèÁª¼ê¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¤Î¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤ä¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼ÃË»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¤Ç¶ä¡¢ÃË»Ò¥â¡¼¥°¥ë¤ÇÆ¼¤ÎËÙÅç¹Ô¿¿Áª¼ê¤é¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆÃÊÌ¾Þ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ú¼ê¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤«¤éÃÄ´ú¤¬ÊÖ´Ô¡£¼¡¤Ï2030Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹Âç²ñ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£