¡Ú¤·¤Þ¤à¤éºÇ¿·¥Á¥é¥·¡Û½Õ¥Ö¥é¥¦¥¹990±ß¤Ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥°¥Ã¥ºÂç½ÂÂÚ¡ªº£½µ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡Ô3·î1Æü¤Þ¤Ç¡Õ
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤·¤Þ¤à¤é¤¬Ëè½µÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥é¥·¤«¤éÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Çä¤ê½Ð¤·´ü´Ö¤Ï¡¢2026Ç¯2·î25Æü¤«¤é3·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£º£½µ¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£
¿Æ»Ò¤Ç¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤¬¤Ç¤¤ë
>¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¡Ö¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡×¡¢¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡×¡¢PEANUTS¤Î¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¡¢±Ç²è¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡×¤Î¥°¥Ã¥º¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¤Ï¡¢2·î29Æü¡Ê¤¦¤ë¤¦Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¤¬ÃÂÀ¸Æü¡£²Ä°¦¤¤¥°¥Ã¥º¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£´Ý¥Ý¡¼¥Á¡Ê869±ß¡Ë¡¢¥á¥é¥ß¥ó¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡Ê649±ß¡Ë¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¥Ý¡¼¥Á¡Ê539±ß¡Ë¡¢¥Ý¡¼¥ÁÉÕ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡Ê869±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢1000±ß°Ê²¼¤ÇÇã¤¨¤ë¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¿À®½÷»ùÉ¬¸«¤Î¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡×¤Ï¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¸þ¤±¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÃíÌÜ¡£¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡Ê1419±ß¡Ë¡¢¥µ¥¬¥é»É¤·¤å¤¦Æþ¤ê¤Î¥ê¥é¥¯¥·¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê1639±ß¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤â¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¸þ¤±¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢¥ê¥é¥¯¥·¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê³Æ1639±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢¿È¤ËÃå¤±¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¤Ï¿Æ»Ò¤Ç¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤¬¤Ç¤¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥º¸þ¤±¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï1639±ß¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¸þ¤±¤Î¥é¥Ã¥Õ¥ë¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ï1419±ß¡¢¥¥Ã¥º¡Ê120¡¦130cm¡Ë¸þ¤±¤ÎT¥·¥ã¥Ã¥Ä¤Ï1419±ß¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¡Ê110¡¦120cm¡Ë¸þ¤±¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï1089±ß¤Ç¤¹¡£
½Õ¤Ë»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬990±ß¡ª
½Õ¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼Éþ¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ì¥â¥Ë¡¼Éþ¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¹ü³Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡ßÂç¿Í²Ä°¦¤¤¥×¥Á¥×¥é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡ÖCoco¤µ¤ó¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥¹¡Ê1969±ß¡Ë¤È¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê2420±ß¡Ë¡£¾å²¼¹ç¤ï¤»¤Æ5000±ß°Ê²¼¡Ê4389±ß¡Ë¤È¤ª¼êº¢¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½Õ¤Ë»È¤¨¤ë¥Ö¥é¥¦¥¹¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¤¬³Æ990±ß¤ÎÆÃÊÌ¥×¥é¥¤¥¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊäÀµ¥Ü¥È¥à¡¢È¬Ê¬Âµ¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢6ÂÁÈ¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ì¥®¥ó¥¹¤Ï³Æ330±ß¡£
¤¤¤º¤ì¤â¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¸þ¤±¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
º£½µ¤â¤·¤Þ¤à¤é¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô Êæ¹âçýè½¡Ë