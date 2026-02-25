ÌîÅºµÁ¹°¡¢¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù½Ð±é·èÄê¡¡¸«¾å°¦¤òº¤¤é¤»¤ë´µ¼ÔÌò¤Ë
¡¡ÌîÅºµÁ¹°¤¬¡¢2026Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ä«¥É¥éÂè114ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Î°åÎÅ´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Êー¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹2¿Í¤Î½÷À¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¤ò¸«¾å°¦¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤ëÂç²ÈÄ¾Èþ¤ò¾åºä¼ùÎ¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÌîÅº¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ê¤ó¡Ê¸«¾å°¦¡Ë¤¬¼Â½¬¤Ç½é¤á¤Æ¼õ¤±»ý¤Ä´µ¼Ô¡¦±àÉôÌï°ìÏº¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤ÈÉÂ±¡Æâ¤ÇÍÌ¾¤Ê¿ÍÊª¤À¡£
¡¡ÌîÅº¤ÏÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼ç¿Í¸ø¤òº¤¤é¤»¤ë´µ¼Ô¡¢·Ù»¡½ðÄ¹¤Î±àÉô¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¼ç¿Í¸ø¡¦¤ê¤ó¤Ë¸ì¤é¤º¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¤«¤±¤ë±àÉô¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌ³¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÅö»þ¤ÎÃËÀ¤ÎÊý¤Ï½÷À¤Ëµ¤°Â¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¤¡¢¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤¦½ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤â¿´¤ËÈë¤á¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ½Ð±éÎò¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¤Ï²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ÎÁ°¿È¤Î²È»ö¿³È½½ê¤Î½êÄ¹±ºÌî¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¾¯Ç¯¿³È½½ê¤Î½êÄ¹¤ÈÙæ¤á¤Ê¤¬¤é¤â²ÈÄíºÛÈ½½ê³«Àß¤ËËÛÁö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ç±é¤Î°ËÆ£º»è½¤Á¤ã¤ó¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¾ï¤Ë¸½¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¨ー¥ë¡Ù¤Ç¤ÏÆüËÜ·³ÉôÂâ¤Î¾¾ÅÄÂçº´¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó±é¤¸¤ë¾®»³ÅÄ¹Ì»°¤Ë·³¤Î¶Ê¤òº£¸å¤âºî¤êÂ³¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¤ÈÍ×µá¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¸å¡¢»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤¬¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¯»ÄÇ°¤Ê»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£»ÖÂ¼¤µ¤ó¤È¤ÏÉñÂæ¤Ç¤âËèÇ¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çº£¤Ç¤â¤³¤Î¥·ー¥ó¤Ï¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÅöÆü¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î»ÖÂ¼¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¥³¥í¥Ê¤ÇÌó2½µ´ÖÆþ±¡¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢³ÖÎ¥¤µ¤ì¤Æ±¡Æâ¤ÎÇäÅ¹¤Ë¤â¹Ô¤±¤º²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¤«¤ï¤ê¤Ë´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤òÁ´¤ÆÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃ¤·Áê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¿©»ö¤Î¼êÇÛ¤â¡¢½¢¿²¸å¤â¸«²ó¤ê¤Ê¤É²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÆþ±¡Ãæ¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê½õ¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë