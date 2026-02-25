¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡ÙÉÂ±¡¤Î±¡Ä¹Ìò¤ËÅû°æÆ»Î´¡¡¡ÖÀè¿Í¤ÎÊý¡¹¤ÎÅØÎÏ¤Ë¼ºÎé¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡2026Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤ËÅû°æÆ»Î´¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§Åû°æÆ»Î´¡¢¡Ø¶µ¾ì0¡Ù¤ÇÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¡Ø¤¢¤¹¤Ê¤íÇò½ñ¡Ù°ÊÍè30Ç¯¤Ö¤ê¤Î·î9¶¦±é¡¡¾ëÉ°Íù¤â½Ð±é
¡¡Ä«¥É¥éÂè114ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Î°åÎÅ´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Êー¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹2¿Í¤Î½÷À¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¤ò¸«¾å°¦¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤ëÂç²ÈÄ¾Èþ¤ò¾åºä¼ùÎ¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Åû°æ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ê¤ó¡Ê¸«¾å°¦¡Ë¤¿¤Á¤¬¼Â½¬¤ò¹Ô¤¦ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡¤Î±¡Ä¹¡¦Â¿ÅÄ½ÅÂÀÏº¡£¡È´Ç¸î¡É¤Ë°ìÄê¤ÎÍý²ò¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢Ê¢¤ÎÄì¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¿ÍÊª¤À¡£
¡¡Åû°æ¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤Ï¡Ø¤«¤ê¤ó¡Ù¡Ø»ä¤ÎÀÄ¶õ¡Ù°ÊÍè¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÄ«¥É¥é¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÈ¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¤Þ¤À¡¢¹¾¸Í»þÂå¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº®ÆÙ¤È¤·¤¿»þÂå¤ËÀ¾ÍÎ°å³Ø¤Ç¿Í¡¹¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÂÂçÄñ¤Î¶ìÏ«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀè¿Í¤ÎÊý¡¹¤ÎÅØÎÏ¤Ë¼ºÎé¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥ÉËÍ¤Ï¡¢°å»Õ¤ÎÃæÂ¼Å¯¤µ¤ó¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°åÎÅ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤¬Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
