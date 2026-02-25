£Î£É£Ô£Ô£Ï£Ë¤¬Â³¿¡¢ºÆ·ú»Ù±ç¤¹¤ëÊÒ²¬À½ºî½ê¤«¤é¥ìー¥¶²Ã¹©¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶È¤ò¾ù¼õ
¡¡£Î£É£Ô£Ô£Ï£Ë£Õ<6145.T>¤¬Â³¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£´Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢ºÆ·ú»Ù±ç¤¹¤ëÊÒ²¬À½ºî½ê¡ÊµþÅÔ»ÔÆî¶è¡Ë¤«¤é¡¢¥ìー¥¶²Ã¹©¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶È¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö¶È¾ù¼õ¤Î¤¿¤á¤Î»Ò²ñ¼Ò¤òÆüËÜÀ¯ºöÅê»ñ¶ä¹Ô¤È¤Î¶¦Æ±½Ð»ñ¤Ë¤è¤êÀßÎ©¤·¡¢Æ±»ö¶È¤ò¾µ·Ñ¤¹¤ë¡£¾ù¼õ²Á³Û¤Ï£²£±²¯±ß¡£ÊÒ²¬À½ºî½ê¤Î¥ìー¥¶²Ã¹©¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶È¤Ï¡¢£Î£É£Ô£Ô£Ï£Ë¤Î¥íー¥ë¡¦¥Äー¡¦¥íー¥ëÀßÈ÷¤Ë¤ª¤±¤ë¥ìー¥¶µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ñ¥¿ー¥Ë¥ó¥°¤ä¥¹¥ê¥Ã¥¿ー¡¢¥âー¥¿»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥âー¥¿¥³¥¢¡¢¥ï¥¤¥äµÚ¤ÓÃ¼»Ò¤ÎÀÜ¹ç¡¢¹¹¤ËÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥í¥»¥¹µ»½Ñ¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Î»ö¶È¾ù¼õ¤Ï¥°¥ëー¥×¤Î¥ìー¥¶´ØÏ¢»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¼ý±×µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±·ï¤Ë¤è¤ë£²£¶Ç¯£³·î´ü¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
