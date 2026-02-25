2010Ç¯Âå¤Î½ªßá¤È¸ùÀÓ¡¢¥Ð¥º¥Ò¥Ã¥È¤«¤é¸«¤¨¤ë¼¡À¤Âå¥°¥ëー¥×¤ÎÂ¸ºß´¶ーー¿·ÄÄÂå¼Õ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥·ー¥ó¤Î¸½ºßÃÏ
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤¬1Ç¯´Ö¤ËÈ¯É½¤·¤¿¶Ê¤ò½ç°ÌÉÕ¤±¤·¤Æ³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¤¤¦ºÅ¤·¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë³Ú¶ÊÂç¾Þ¡Ù¡£14²óÌÜ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯ÅÙ¤Î¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë³Ú¶ÊÂç¾Þ¡Ù¥á¥¸¥ãーÉôÌç¤ÏCYNHN¤¬¡Ö¥Î¥ß¥Ëー¡×¡ÖÂ©¤Î¤·¤«¤¿¡×¤Ë¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì1°Ì¤È3°Ì¡¢=LOVE¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤¬2°Ì¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¤¬4°Ì¡¢AiScReam¡Ö°¦♡¥¹¥¯¥ê～¥à¡ª¡×¤¬5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º/ÃÏÊý¥¢¥¤¥É¥ë³Ú¶ÊÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ö¶õ¡×¤¬¼ó°Ì¤Ëµ±¤¡¢¤½¤³¤«¤éfishbowl¡ÖÁó²â¡×¡Ê2°Ì¡Ë¡¢¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡Ö·¯¤È¤¤å¤ó¤È♡¡×¡Ê3°Ì¡Ë¡¢¤¤Î¥Û¡£¡Ö½©Åáµû¡×¡Ê4°Ì¡Ë¡¢Ringwanderung¡ÖLV¡×¡Ê5°Ì¡Ë¤ÈÂ³¤¯¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Î³ÍÆÀ¤Ê¤¯¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï¤Ê¤¤¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¸½¾ì¤ÎÊÑ²½¤È¥·ー¥ó¤ÎÌ¤Íè¡Ë
¡¡¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ïº£²ó¤â¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë³Ú¶ÊÂç¾Þ¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿ºÂÃÌ²ñ¤ò³«¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºË¤Î°ËÆ¦¸¶Î¼°ì»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ーÅÐÃÅ¼Ô¤«¤é¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¼±¼Ô¤Î²¬Åç¿Â»Î»á¡¢½¡ÁüÌÀ¾»á¡¢¥¬¥ê¥Ðー»á¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×¤·¤¿Perfume¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¡¢À¶ Îµ¿Í25¡¢¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Åìµþ½÷»ÒÎ®¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤¿¥°¥ëー¥×¤¬³èÆ°µÙ»ß¤ä²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ð¥º¥Ò¥Ã¥È¤ÇÆ¬³Ñ¤òÉ½¤¹¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤äÃÏÊý¤«¤é¤Î¿·±Ô¥°¥ëー¥×¤ÎÂ¸ºß¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿·ÄÄÂå¼Õ¤â¸«¤»¤ëºòº£¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥·ー¥ó¤òÁí³ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡Ë
¢£Åìµþ½÷»ÒÎ®¤ä¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¤é¤Î²ò»¶¡¢´ØÀ¾·÷¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤ÎÅÐ¾ì
――¡áLOVE¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¡¢AiScReam¡Ö°¦♡¥¹¥¯¥ê～¥à¡ª¡×¡¢¤Û¤«¤Ë¤Ï¡âME¡Ö¥â¥Ö¥Î¥Ç¥ì¥é¡×¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤´ÖÅª¤Ë¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¡ÁüÌÀ¾¡Ê°Ê²¼¡¢½¡Áü¡Ë¡§¥¤¥³¥é¥Ö¡¢Ä¶¤È¤Àë¤¬¥Ð¥º¥Ò¥Ã¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬°ìÈ¯ÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥ê¥Ðー¡§¥¤¥³¥é¥Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀäÂÐ¥¢¥¤¥É¥ë¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Ç¤ÎÏÃÂê²½¤«¤é¡¢¹¢¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥º¶Ê¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡ÊMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ËÄ©¤àÂÖÀª¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡×¤Ê¤¯¤·¤Æ¤³¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥°¥ëー¥×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¥¤¥ßー¤Î¡Ö¥â¥Ö¥Î¥Ç¥ì¥é¡×¤Ï¡¢¿ù»³¾¡É§¤µ¤ó¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥¹¥¯ー¥ë¡ÖCoLAB¡×¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤Î´Ø¸ýñ¥ÂÀ¤µ¤ó¤È¹çºî¤Çºî¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Çºî»ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¤Î¼êÏÓ¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤ÆÅöÁ³¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ù»³¤µ¤ó¤Î¥Áー¥à¤Ç¤ÎÆ°¤¤¬¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£´Ø¸ý¤µ¤ó¤ÏÅö»þ16ºÐ¤Ç¿ù»³¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¥â¥Ö¥Î¥Ç¥ì¥é¡×¤òºî¶Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼ã¤¤ºÍÇ½¤òÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤·¡¢°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¿À®²Ì¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥â¥Ö¥Î¥Ç¥ì¥é¡×¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――¡È¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×¡É¤ËÆþ¤Ã¤¿Perfume¤Î¡Ö½ä¥ëー¥×¡×¤â6°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¡Áü¡§Perfume¤Î¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×È¯É½Á°¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Perfume¤¬¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¥·ー¥óÅª¤Ë¤âÂç¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ¬¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ÖÂ¸ºß¤ÏPerfume¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤¢～¤Á¤ã¤ó¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ê¡¢¤«¤·¤æ¤«¤¬È±¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ëÀ®¤«¤é25Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤âÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¡£
½¡Áü¡§¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆPerfume¤¬Â¸ºß¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£²þ¤á¤Æº£²ó6°Ì¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
――¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¡¢À¶ Îµ¿Í25¡¢¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Åìµþ½÷»ÒÎ®¡¢lyrical school¡¢ukka¡¢RYUTist¡¢TEAM SHACHI¤Ê¤É¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë³Ú¶ÊÂç¾Þ¡×¾ïÏ¢¤È¤â¸À¤¨¤ë¥°¥ëー¥×¤¬Â¿¤¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢²ò»¶¤ä³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥·ー¥ó¤ÎÄ¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
½¡Áü¡§2010Ç¯ÂåÅª¤Ê¤â¤Î¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬Á´°÷Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê·ÑÂ³¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏµÕÀâÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë³Ú¶ÊÂç¾Þ¡×¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢²æ¡¹¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë³Ú¶ÊÂç¾Þ¡×¤Î¸Â³¦¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£º£¤ÏÊÑ²½¤Î¥¹¥Ôー¥É¤¬Áá¤¤»þÂå¤Ç¡¢¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Î»þÂå¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥¬¥ê¥Ðー¡§ËÍ¤ÏÅìµþ½÷»ÒÎ®¤Î²ò»¶È¯É½¤¬°ìÈÖ¿´¤Ë¥º¥·¥ó¤È¤¤Þ¤·¤¿¡£²ò»¶¤Ïº£Ç¯¤Î3·î¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯1·î¤Î¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¤Î¡È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡É¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢2010Ç¯¤«¤é³èÆ°¤·Â³¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤²»³Ú¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤â¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸Â³¦¤ÏÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤¹¡£2010Ç¯Âå¤ÎÃæ¿´Åª¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢³èÆ°È¾¤Ð¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÀë¸ÀÅù¤ä¡¢16Ç¯°Ê¾å¤Ë¤âµÚ¤Ö³èÆ°Îò´Þ¤á¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥·ー¥ó¤Î¾ÝÄ§¤ÎÍÍ¤Ê¥°¥ëー¥×¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤¬¹ß¤ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤ÏºÇ¸å¤Î¡ØTOKYO IDOL FESTIVAL¡Ù½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åìµþ½÷»ÒÎ®¤Î¸ùÀÓ¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸¤ÏÎÞÌµ¤·¤Ë¤Ï´Ñ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
½¡Áü¡§¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¤ÏÎ©¤Á¾å¤²¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¸ÅÀîÌ¤Îë¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç16Ç¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ÈÊ¹¤¤¤ÆPerfume¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë»×¤¤¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¤â¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ºÆ·ëÀ®¤·¤¿À¶ Îµ¿Í25¤Ï¡¢¿ô¥ö·î¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ï¤º¤ÎÍ½Äê¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢À¶ Îµ¿Í¤µ¤ó¤Î³èÆ°°ì»þµÙ»ß¤ËÈ¼¤Ã¤ÆµÞ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¤¥áー¥¸¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
²¬Åç¿Â»Î¡Ê°Ê²¼¡¢²¬Åç¡Ë¡§¥¢¥¤¥É¥ë»Ô¾ì¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤ê¥¢¥¤¥É¥ëÀï¹ñ»þÂå¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë2010Ç¯¤«¤é15Ç¯¡¢2015Ç¯¤«¤é¿ô¤¨¤Æ¤â¤¹¤Ç¤Ë10Ç¯·Ð²á¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤«¤é³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥ëー¥×¤¬²¿¤é¤«¤Î·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¥·ー¥ó¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð¡¢²ò»¶¤ä¸½ÂÎÀ©½ªÎ»¤Ê¤É¤¬Â¿¤¤È¿ÌÌ¡¢¿·¤·¤¤¥°¥ëー¥×¤Î·ëÀ®¤ä¿·ÂÎÀ©È¯¿Ê¤Ê¤É¤Î¥Ë¥åー¥¹¤â¤È¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¥°¥ëー¥×¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ä¡¢Â´¶È¸å¤ËÎ¢Êý¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥°¥ëー¥×¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·ー¥óÁ´ÂÎ¤ä¥¢¥¤¥É¥ë³Ú¶Ê¹¥¤¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢·è¤·¤ÆÈá´ÑÅª¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥á¥¸¥ãー¤È¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
²¬Åç¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë³Ú¶ÊÂç¾Þ¡×¤Î¾å°Ì¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿¥°¥ëー¥×¤¬²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ï¿·¤·¤¤¥°¥ëー¥×¤ÎÌö¿Ê¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢µþÅÔÀª¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£AQ¡¢¤¤Î¥Û¡£¡¢0ÈÖÀþ¤ÈÌëÌÀ¤±Á°¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£AQ¤È¤¤Î¥Û¡£¤Î¥ìー¥Ù¥ë¤ÏÆ±¤¸¸ÅÅÔ¥ì¥³ー¥É¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¸«¤»Êý¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Þ¤¿¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡¢ÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥ê¥Ðー¡§´ØÀ¾¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥·ー¥ó¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¥ß¥Ê¥ß¡Ê¿´ºØ¶¶～ÆñÇÈ～ÆüËÜ¶¶¥¨¥ê¥¢¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Îµá¿´ÎÏ¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°Åª¤Ë¤ÏµþÅÔ¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£RYUTist¤Ï¡¢2010Ç¯Âå¤Î¿·³ã¡¦¸ÅÄ®µòÅÀ¤Î¥í¥³¥É¥ë¤Ç¼ã¼ê¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë13Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤³Ú¶Ê¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢²ò»¶¼«ÂÎ¤Ï2024Ç¯Ëö¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¬¥é¥Ã¤ÈÃÏ¿Þ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤ÏÈþ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÏÀÅ²¬¤Îfishbowl¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¤¬ÃÏÊý¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢RYUTist¤ÎºÇ¸å¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
°ËÆ¦¸¶Î¼°ì¡Ê°Ê²¼¡¢°ËÆ¦¸¶¡Ë¡§CiON¤Ï¡¢¥Üー¥«¥ë2¿Í¤È¥Ô¥¢¥Î¡¢¥æー¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦ÊÔÀ®¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏµîÇ¯¤Î11·î¤ËµÜËÜ²ÂÎÓ¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ë´Ñ¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£»ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤Û¤«¤Î¥°¥ëー¥×¤òÌÜÅö¤Æ¤ÇÍè¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬CiON¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë·Á¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÁØ¤ò¹¤²¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥ê¥Ðー¡§CiON¤Ï¡ØTOKYO IDOL FESTIVAL¡Ù¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²ÂâÄ¹¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³Ú´ï¤ò±éÁÕ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤É¤Î¥°¥ëー¥×¤È¤âÈï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÆÃ¤Ë¤½¤ì¤¬¡ØTIF¡Ù¤Î¾ì¤Ç¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç³è¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥°¥ëー¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ëー¥×´Ö¤Î½á³êÌý¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÌÌÇò¤¤¥³¥é¥Ü¤¬2026Ç¯¤â´Ñ¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¼«Ê¬¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¡Áü¡§¥¤¥³¥é¥Ö¡¢¤È¤Àë¡¢AiScReam¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Ç¤¹¤¬¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿TikTok»þÂå¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤¬¾ÝÄ§Åª¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¤ÎÊý¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊýË¡ÏÀ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢yosugala¤Î¤è¤¦¤ÊºòÇ¯¤«¤é¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿¥°¥ëー¥×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤·¹¸þ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£9°Ì¤Î¥Ï¥ë¥Ë¥·¥ª¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥¤¥áー¥¸¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢RAY¤¬20°Ì°ÊÆâ¤Ë2¶ÊÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¡Öplasma¡×¤Ï7Çï¤Ç6Ê¬°Ê¾å¤Î³Ú¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÏ©Àþ¤âÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢yosugala¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¤«¡©
½¡Áü¡§¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¥Æー¥¸½êÂ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èó¾ï¤Ë½÷À¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥á¥ó¥Ðー¤Î¥Á¥Ð¤æ¤Ê¤µ¤ó¤ÏÀ¶ Îµ¿Í25¤ÎÉ×¿Í¤â·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¢ahamo¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£yosugala¤Ï¡¢TOY'S FACTORY¤«¤é¤Î¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯·Ï¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤ÏINUWASI¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÆ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤Æ¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£yosugala¤ÎÃæ¤À¤È¡¢¼®¸«¤Þ¤È¤¤¤µ¤ó¤¬ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¹¡£
――Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
½¡Áü¡§¤½¤¦¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Õ¥©¥í¥ïー¤¬¥Ð¥Ã¤ÈÁý¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÃíÌÜÅÙ¡¢Àª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥ëー¥×2ÁÈ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤Î®¤ì¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºäÆ»¡¢¥¤¥³¥Î¥¤¥¸¥ç¥¤¡¢¥«¥ï¥é¥Ü¡Ä¡Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÄÉµá¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á
――FRUITS ZIPPER¤¬Åìµþ¥Éー¥à¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ý¯ºä46¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬4·î¤Ë¡¢¡áLOVE¤âÌ´¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤Î¹ñÎ©¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬6·î¤Ë·èÄê¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢HANA¤¬¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÅÀ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿AKB48¤Î·ëÀ®20¼þÇ¯¥¤¥äー¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ß¤¤¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥·ー¥ó¤¬»É·ã¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÁê¾è¸ú²Ì¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ïº£¤Î¥·ー¥ó¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
½¡Áü¡§¼ç´Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë½÷À¤¬»Ù»ý¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£BMSG¤ÎHANA¤â½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤òÄÏ¤ó¤Ç¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾å¤Ë¹Ô¤±¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¿¤ÓÇº¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½÷À¤Ë¥êー¥Á¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¬»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥¬¥ê¥Ðー¡§¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÍ¤âÆ±°Õ¤Ç¡¢½÷À¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£KAWAII LAB.¤âHANA¤â¥¤¥³¥Î¥¤¥¸¥ç¥¤¤â½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¡£¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢½÷À¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÌÚÂ¼¥ß¥µ¤µ¤ó¤¬½÷¿´¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¤¬½÷»Ò¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï°Â°×¤À¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºäÆ»¥°¥ëー¥×¤Ï³ä¤ÈÃËÀ¤¬Â¿¤¤Ãæ¤ÇÝ¯ºä46¤Ï¹ñÎ©¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ÃËÀ¤«¤éÂ¿¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥ëー¥×¤âÂ©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¹³¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤Î¼õ¤±»®¤È¤·¤Æ¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¥á¥¸¥ãー¤Ç¸À¤¦¤Èº£¤ÏºäÆ»¥°¥ëー¥×¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥·ー¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃËÀ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤Ï¤½¤³¤Ï¹³¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
½¡Áü¡§¼«Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃËÀ½÷À¤Ç¶èÊ¬¤¹¤ë¤Î¤â¼Â¤ÏËÜ¼ÁÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¡¢SWEET STEADY¡¢CUTIE STREET¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥ï¥é¥Ü¤Î¸½¾ì¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÂç½°À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥«¥ï¥é¥Ü¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÊ¸Ì®¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤Ë¤«¤Ê¤ê¼è¼ÎÁªÂò¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¼õÍÆ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢º£¤Î»þÂå¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¿·¤¿¤ËÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÂç½°¤Ë¤¤¤«¤Ë¥Õ¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë¥«¥ï¥é¥Ü¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë°ìÈÌÁØ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¥êー¥Á¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤É¤ì¤À¤±¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤«¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥¬¥ê¥Ðー¤µ¤ó¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤éºäÆ»¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Î´íµ¡´¶¤ò¤³¤Î¼èºà¤ÎÃæ¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¥¬¥ê¥Ðー¡§º£²ó¡¢ºäÆ»¤«¤é¤Ï20°Ì°ÊÆâ¤Ë¤Ï°ìÀÚ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÇµÌÚºä46¡¢Ý¯ºä46¡¢Æü¸þºä46¤Î3ºäÆ»¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¥Ù¥¯¥È¥ë¤ÎÀï¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¥Õ¥¡¥óÁØ¤âÁ´Á³Èï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÌò³ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º¹ÊÌ²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¥«¥ï¥é¥Ü¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥³¥Î¥¤¥¸¥ç¥¤¤¬Àª¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÇºäÆ»¤ÎÆ°°÷¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ý¯ºä46¤ÏÆ°°÷¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥·ー¥óÁ´ÂÎ¤¬¥«¥ï¥é¥Ü¤ä¥¤¥³¥Î¥¤¥¸¥ç¥¤¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¸þÀ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÝ¯ºä46¤ÏÆÃ°Û¤ÇÌÌÇò¤¤Àï¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¬Åç¡§ºòÇ¯¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤é¤Î·¹¸þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¡¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬²¿¤ò¥Ö¥ì¥¤¥¯¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤ò³èÆ°¤ÎÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤Î¤«¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£±¿±ÄÂ¦¤â¥¢¥¤¥É¥ëÂ¦¤âÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤¬¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤ò³°Éô¤«¤é°ì³ç¤ê¤Ë¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥·ー¥ó¤¬°ÂÄê¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢É¬¤º¤·¤âÀ¤´ÖÅª¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¤À¤±¤òÌÜ»Ø¤¹É¬Í×À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÇä¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë¹ÈÇò½Ð±é¤äÉðÆ»´Û¤ä¥Éー¥à¸ø±é¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°ìÄê´ü´Ö¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢Éû¶È¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤ÇÂª¤¨¤¿¤ê¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¡Ö°ìÀ¸¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¿©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Ç²¿Ç¯¤«³èÆ°¤·¤ÆÂ´¶È¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥Õ¥¡¥óÂ¦¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÁ´¤Æ¤òÆ±¤¸¥ìー¥ë¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤¬¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÆ¦¸¶¡§Åìµþ¥Éー¥à¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤¤²ñ¾ì¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥íー¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿È¢¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¥ê¥êー¥¹¤Î¡ÖÀ¹¤ì¡ª¥ß¡¦¥¢¥âー¥ì¡×¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿Juice=Juice¤Ï¡¢5·î¤Ë¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚ°¦Íý¤âTHE FIRST TAKE¤Ç¤Î¡Ö½éÎø¥µ¥¤¥Àー¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â13Ç¯Á°¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥Ï¥í¥×¥í·ëÀ®30¼þÇ¯¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÈÏ·ÊÞ¡É¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡ÈÊ¿À®¤Î¾ÝÄ§¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÀ¹¤ì¡ª¥ß¡¦¥¢¥âー¥ì¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ëº£¤Î¥Ï¥í¥×¥í¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¤â²ò¶Ø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
