¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥á¥¥·¥³¡¦¥ªー¥×¥ó Âè2Æü ¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥Àー ¥º¥Ù¥ì¥Õ vs ¥³¥é¥ó¥¿¥ó ¥à¥Æ
¥á¥¥·¥³¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î24Æü～2026Ç¯3·î1Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥á¥¥·¥³ ¥¢¥«¥×¥ë¥³
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥Àー ¥º¥Ù¥ì¥Õ] 2 - 0 [¥³¥é¥ó¥¿¥ó ¥à¥Æ]
¡¡¥á¥¥·¥³¡¦¥ªー¥×¥óÂè2Æü¤¬¥á¥¥·¥³ ¥¢¥«¥×¥ë¥³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢Âè1¥·ー¥É¤Î¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥Àー ¥º¥Ù¥ì¥Õ¤È¥³¥é¥ó¥¿¥ó ¥à¥Æ¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥Àー ¥º¥Ù¥ì¥Õ¤¬6-2¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥Àー ¥º¥Ù¥ì¥Õ¤¬6-4¤ÇÀ©¤·¡¢¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥Àー ¥º¥Ù¥ì¥Õ¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-02-25 12:42:06 ¹¹¿·