中国・四川省出身の人気インフルエンサー・ヤンチャン（楊小溪）さんが教える、本格中華料理レシピ。10年以上の試行錯誤を経て確立した、日本の家庭用コンロとフライパン、身近な調味料や食材で作ることができるレシピを紹介します。
「医食同源」のたくさんの知恵が込められているという中華料理。そのおいしさと奥深さを家庭で味わってみませんか？
※本記事はヤンチャン（楊小溪）著の書籍『お家で絶品中華 身近な食材で本場の味を作る』から一部抜粋・編集しました。
「蠔油生菜」は、広東家庭料理の定番。さっと湯通ししたレタスの甘味とシャキッとした食感を生かし、香ばしく濃厚なたれをかけて食べます。
見た目はつややかで鮮やかな緑、味はうま味と甘味が絶妙にマッチした箸が止まらなくなるおかずです。
材料（2人分）
レタス … 1玉（約300g）
A オイスターソース … 大さじ1と1/2
しょうゆ … 小さじ1
砂糖 … 小さじ1/2
水 … 大さじ3
ごま油 … 少々
サラダ油 … 大さじ1
塩 … ひとつまみ
にんにく … 2 〜 3片
作り方
1 レタスは1枚ずつはがし、きれいに洗って水気をしっかり切る。にんにくはみじん切りにする。Aは混ぜ合わせる。
2 鍋にたっぷりの湯（分量外）を沸かし、サラダ油大さじ1/2と塩を加える。沸騰したらレタスを入れ、菜箸で軽く広げながら15 〜 20秒ほどゆでる。
3 葉が鮮やかな緑色になったらすぐに取り出し、水気をしっかり切り、器に並べる。
4 フライパンに残りのサラダ油を入れて弱火で熱し、にんにくをじっくり炒めて香りを出し、Aを加えて全体に軽くとろみがつくまで煮詰める。
5 3に4をかける。
おいしく作るポイント
レタスは加熱しすぎると食感が失われるので、色が変わった瞬間に取り出しましょう。湯に油と塩を加えると、レタスがつややかで鮮やかな色に仕上がります。たれをさらっと仕上げたい場合は水を大さじ1ほど増やしてください。とろみを強くしたいときは、水溶き片栗粉（片栗粉小さじ1/4＋水大さじ1/2）を加えてもOKです。
◆レシピ表記について
計量単位は大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1カップ＝200ml、1合＝180ml、
ひとつかみ＝片手で軽く握る量、ひとつまみ＝親指、人差し指、中指の3本で軽くつまむ量です。
著者プロフィール
ヤンチャン（楊小溪）
中国四川省出身。2011年交換留学で来日、一橋大学大学院を修了。17年から中国のSNSで日本の情報を発信し、中国の人気ネット番組でMCを担当。19年からYouTubeで日本向けに中国語や中国文化などのコンテンツを配信。中国のSNSとYouTubeを合わせると計35万人以上のフォロワーを獲得している。NHK『テレビで中国語』『中国語！ナビ』などテレビ番組にも多数出演。東京・高円寺に店舗「ヤンチャン麻辣湯」も。著書に『33地域の暮らしと文化が丸わかり！ 中国大陸大全』（KADOKAWA）など。
著＝ヤンチャン（楊小溪）／『お家で絶品中華 身近な食材で本場の味を作る』