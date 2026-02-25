¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼È¾Ê¬¤ÇOK¡ª¥ì¥ó¥¸¤ÇÂ¨´°À®¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤ÉûºÚ¡×3Áª
¡Ú¥Ð¥ê¥¨15ÉÊ¡Û±ÉÍÜËþÅÀ¡ªÎÐ¿§¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¤ª¤«¤º
¥á¥¤¥ó¤ª¤«¤º¤Ë¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¥¹¡¼¥×¡Ä¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò»È¤¦¥ì¥·¥Ô¤Ï°Õ³°¤ÈÂô»³¡£Âç¤¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢Â¾¤ÎÎÁÍý¤Ë»È¤Ã¤¿¸å¤Ç¡¢¾¯¤·Í¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¥µ¥µ¤Ã¤Èºî¤ì¤ë¡¢ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤ÉûºÚ¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÎÌ¤Ï1/2¤â¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¡£Ì£ÉÕ¤±¤â¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¤è¡£
¢£ ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¤´¤Þ¿Ý¤¢¤¨
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ ¡Ä1/2¸Ä(Ìó150g)
¡¦¤Á¤¯¤ï ¡Ä2ËÜ
¡¦¤´¤Þ¿Ý¡ãº®¤¼¤ë¡ä
¡¡øÇò¤¹¤ê¤´¤Þ ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡øº½Åü¡¢¿Ý¡¢¤·¤ç¤¦¤æ ¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¾®¤µ¤á¤Î¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¡¢·Ô¤ÏÈé¤ò¸ü¤á¤Ë¤à¤¤ ºî¤êÊý¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ë¡£ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¿åÂç¤µ¤¸1¤ò²ó¤·¤«¤±¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤«¤±¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤ÇÌó2Ê¬30ÉÃ²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¤Á¤¯¤ï¤Ï1cmÉý¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¿å¤±¤ò¤¤ê¡¢¤´¤Þ¿Ý¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤¨¤ë¡£¤Á¤¯¤ï¤ò²Ã¤¨¡¢º®¤¼¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬91kcal/±öÊ¬1.2g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿µÈÅÄ°¦)
¢£¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¤ª¤Ò¤¿¤·
¤á¤ó¤Ä¤æ¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß·Ï¤ª¤«¤º¤Ë
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ ¡Ä1/2¸Ä(Ìó150g)
¡¦¤«¤Ë¤«¤Þ ¡Ä40g
¡¦ºï¤ê¤¬¤Ä¤ª ¡Ä1g
¡¦¤Ä¤æ¡ãº®¤¼¤ë¡ä
¡¡ø¤á¤ó¤Ä¤æ(3ÇÜÇ»½Ì) ¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¡ø¿å ¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¦±ö
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï·Ô¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¤ÆÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ë¡£±ö¡¢¿å³Æ¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ê¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤«¤±¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤ÇÌó2Ê¬²ÃÇ®¤·¡¢ÁÆÇ®¤ò¤È¤ë¡£¤«¤Ë¤«¤Þ¤ÏÁÆ¤¯¤Û¤°¤¹¡£
2. ¥Ü¥¦¥ë¤Î¿å¤ò¼Î¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤òÁÆ¤¯¤Û¤°¤¹¡£´ï¤Ë¤«¤Ë¤«¤Þ¤È¤È¤â¤ËÀ¹¤ê¡¢¤Ä¤æ¤ò¤«¤±¡¢ºï¤ê¤¬¤Ä¤ª¤ò¤Î¤»¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬44kcal/±öÊ¬1.4g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿´ÜÌî¶À»Ò)
¢£¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¥Û¥Ã¥È¥µ¥é¥À
¹ï¤ó¤À¥Ê¥Ã¥Ä¤¬¤³¤¦¤Ð¤·¤¯¡¢Ë°¤¤Î¤³¤Ê¤¤Ì£
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ ¡Ä¾®1/2¸Ä(Ìó100g)
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó ¡Ä1/3ËÜ(Ìó50g)
¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦¿Ý¡¡
¡¦º½Åü¡¡
¡¦±ö
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¡¢·Ô¤ÏÈé¤ò¸ü¤á¤Ë¤à¤¤¤Æ1cmÉý¤ÎÃ»ºýÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï¾®¤µ¤á¤ÎÍðÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä¤ÏºÙ¤«¤¯¹ï¤à¡£
3. ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë[1]¤òÆþ¤ì¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤«¤±¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤ÇÌó3Ê¬²ÃÇ®¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÌó5Ê¬¤ª¤¯¡£¿å¤±¤ò¤¤ê¡¢¿Ý¾®¤µ¤¸1¡¢º½Åü¡¢±ö³Æ¾®¤µ¤¸1/4¡¢[2]¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬51kcal/±öÊ¬0.8g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¶áÆ£¹¬»Ò)
¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.9ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
°ìÅÙ³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âºî¤ì¤ë¥µ¥Ö¤ª¤«¤º¡£¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¡¤«¤é¤Ï¤Ä¤¤¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò¥ì¥ó¥¸¤«¤é½Ð¤¹¤È¤¤Ë¤Ï¤ä¤±¤É¤Ë½½Ê¬µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿µÈÅÄ°¦¡¢´ÜÌî¶À»Ò¡¢¶áÆ£¹¬»Ò¡¡»£±Æ¡¿ß·ÌÚ±û»Ò¡¢¹â¿ù½ã¡¢ÆñÇÈÍº»Ë
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»