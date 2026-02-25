PSG¤Î¥Ï¥¥ß¤ËÀÅªË½¹Ôµ¿ÏÇ¤â¡ÄËÜ¿ÍÈÝÄê¤ÇºÛÈ½¤Ø¡Ö¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½DF¥¢¥¯¥é¥Õ¡¦¥Ï¥¥ß¤¬¡¢ÀÅªË½¹Ôµ¿ÏÇ¤ÎÌäÂê¤ÇºÛÈ½¤ËÎ×¤à¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£24Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¤È¤¢¤ë½÷À¤¬¥Ï¥¥ß¤Î¼«Âð¤ÇÀÅªË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥êÀ¾Éô¤Î¹Ù³°¥Ê¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë¸¡»¡Ä£¤Ï2023Ç¯3·î¤«¤éÍ½È÷ÁÜºº¤ò³«»Ï¡£Åö½é¤«¤é¥Ï¥¥ß¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÛÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ï¥¥ß¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡Êµì¡§¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Öº£Æü¤Ç¤Ï¤¿¤È¤¨ËÍ¤¬¤½¤ì¤òÈÝÄê¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾Úµò¤¬µõµ¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¶¯´¯¤Î¹ðÈ¯¤À¤±¤ÇºÛÈ½¤¬ÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¿¿¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿Í¡¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìµ¼Â¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉÔÅö¤Ê¤³¤È¤À¡£¿¿¼Â¤¬¸ø¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ÎºÛÈ½¤ò¡¢ËÍ¤ÏÀÅ¤«¤ËÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¥ß¤ÎÊÛ¸î»Î¤âºÛÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡ÖÀµµÁ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤è¤¦¡¢·è°Õ¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ÎºÛÈ½¤òÂÔ¤Ä¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ºÛÈ½¤ÎÆüÄø¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¤È¤¢¤ë½÷À¤¬¥Ï¥¥ß¤Î¼«Âð¤ÇÀÅªË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥êÀ¾Éô¤Î¹Ù³°¥Ê¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë¸¡»¡Ä£¤Ï2023Ç¯3·î¤«¤éÍ½È÷ÁÜºº¤ò³«»Ï¡£Åö½é¤«¤é¥Ï¥¥ß¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÛÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¥ß¤ÎÊÛ¸î»Î¤âºÛÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡ÖÀµµÁ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤è¤¦¡¢·è°Õ¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ÎºÛÈ½¤òÂÔ¤Ä¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ºÛÈ½¤ÎÆüÄø¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£